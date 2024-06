A Pesaro la CNA presenta “Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Festa del porto di Pesaro con gli artigiani delle Marche. Per la prima volta nella storia della tradizionale Festa del porto di Pesaro, domenica 7 luglio, sul lungo porto di Calata Caio Duilio troveranno posto con i loro caratteristici stand artigiani e piccolo commercio tipico della CNA aderente al format “Le piazzette dei mestieri e dei Sapori”.

In esposizione e in vendita oggetti del Made in Marche (calzature, borse, cappelli, accessori, ceramiche, oggetti in vimini) e in degustazione e vendita prodotti enogastronomici con specialità provenienti da tutta la regione. In totale si tratta di una quarantina di espositori provenienti dalle province di Ascoli, Fermo e Macerata. Presenti anche artigiani delle province di Ancona e Pesaro e Urbino.

Pubblicità

“Le piazzette dei Mestieri e dei Sapori” è un format ideato da CNA Agroalimentare e CNA Artistico Tradizionale in collaborazione con Copagri e da sempre anima centri e borghi delle Marche con i suoi prodotti. A Pesaro l’ultima esposizione si è tenuta in piazza del Popolo lo scorso mese di novembre in occasione dell’iniziativa “Artigiani al centro”, che ha visto la collaborazione della Camera di Commercio delle Marche e del Confidi Uni.co.