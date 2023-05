A Pesaro torna “Pane e Politica”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Riparte dalle Marche “Pane e Politica”, il viaggio di Matteo Ricci nella provincia italiana. Giovedì 4 maggio sarà ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), ospite della famiglia Parlamenti. «Serve una sinistra di prossimità, che faccia una politica della porta accanto, dell’ascolto», ha detto il sindaco di Pesaro. Un confronto diretto con i cittadini, che per una sera apriranno la porta di casa a Ricci, per parlare dei loro problemi, delle loro esigenze, delle sofferenze sociali ma anche delle speranze, delle possibilità.

“Pane e Politica” è un’innovazione nel modo di fare politica già sperimentato con successo qualche anno con l’esperienza locale del “Sindaco in famiglia”, ampliata poi lo scorso anno a livello nazionale. Ricci tra ottobre, novembre e dicembre 2022 ha girato in lungo e in largo l’Italia, facendo tappa a Matera, Legnano, Gualdo Tadino, Camisano Vicentino, Salemi. «Si tratta di un format della “buona politica”, che tiene insieme comunicazione calda e digitale, facendola diventare un’opportunità per tante persone». La cena condivisa sarà infatti trasmessa sulla pagina Facebook di Matteo Ricci, a partire dalle 21. Chi vorrà potrà commentare e fare domande, alle quali risponderemo durante la serata: «La buona politica è quella che prima di tutto incontra i cittadini, faccia a faccia e ascolta i loro problemi veri e quotidiani. Poi trova la soluzione, dentro un orizzonte di valori, quelli della sinistra. In questo tour voglio incontrare e confrontarmi con quante più persone possibili, proprio come ho fatto in questi anni a Pesaro da sindaco».

