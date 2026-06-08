A San Costanzo Massimo Seri presenta il suo libro “La vita di un sindaco”

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San Costanzo (PU) – Parte la rassegna di incontri estiva della Biblioteca Comunale di San Costanzo: mercoledì 10 giugno alle ore 21.00 nella corte di Palazzo Cassi ci sarà la presentazione del libro di Massimo Seri, Occhi al cielo, piedi nel fango. 10 anni da sindaco, pubblicato da Aras edizioni nel 2025. La serata sarà moderata dalla scrittrice e libraia Francesca Tombari.

Un viaggio nelle memorie di un sindaco, tra episodi giovanili, vita quotidiana dell’amministratore, battaglie per i propri ideali. Il racconto di un uomo e di un politico, che ha raccolto la sfida più difficile ma più bella del mondo: fare il sindaco della propria città, Fano, una delle più importanti delle Marche. Qualcuno una volta disse che per fare l’amministratore in questo periodo storico “ci vuole solo un pazzo”. Ci vuole anche una buona dose di coraggio, una visione e la passione incondizionata per la propria città. Poi il mondo, che in questi ultimi 10 anni è mutato: la guerra alle porte d’Europa, la pandemia, la crisi economica, l’avanzata dei sovranismi in Italia e nelle principali piazze del continente. La società, il tempo e la storia diventano liquidi e, in qualche modo, cambiano l’approccio degli amministratori locali. La vita di un sindaco, a Fano come nel resto d’Italia, appare come una vita “in prima linea”, bisogna essere in grado di gestire il quotidiano (taglio delle risorse, nuove povertà, espansione delle città) con i grandi fenomeni che interessano la penisola (l’immigrazione e il populismo di massa, che vorrebbe soluzioni facili a problemi complessi). Questa è la storia di un sindaco, ma potrebbe essere la storia di tutti i sindaci d’Italia, che rappresentano la prima frontiera democratica del Paese e gli unici politici di prossimità. Una storia di città, una storia italiana.

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Massimo Seri ha ricoperto diversi ruoli istituzionali a Fano, tra cui Presidente del Consiglio Comunale (1999-2003) e Sindaco (2014-2024). Dal 2009 al 2014 è stato Assessore provinciale a Pesaro-Urbino, con deleghe alle Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Sport. Ha presieduto il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio (FAIC) nel 2023-2024. Attivo nel volontariato, ha anche maturato esperienze nel sindacato e nella cooperazione.

Per info:

Biblioteca Comunale “Don Antonio Betti” presso Palazzo Cassi, piazza della Vittoria 9 San Costanzo (PU) Tel. 3517340503 e-mail: biblioteche.cometa@gmail.com www.sistemabibliotecariocometa.it