A San Francesco “Rosso Vitae, storie di donne e di vino”

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Fano (PU) – Carriere femminili, discriminazione di genere, gender gap e nuove opportunità da costruire. Sono questi i temi al centro di “Rosso Vitae – Storie di donne e di vino”, il progetto ideato da AIS Marche ETS, in collaborazione con Le Donne del Vino, che torna a Fano nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco.

L’iniziativa propone un confronto aperto sulle dinamiche del lavoro femminile, tra ostacoli ancora presenti e percorsi di affermazione professionale. Il manifesto dell’evento, curato da Lorenza Di Lorenzo e Barbara Piermanni, utilizza un linguaggio grafico forte e simbolico: un volto che si trasforma in un calice, immagine di consapevolezza, identità e rinascita. Per il secondo anno consecutivo, Rosso Vitae si svolge con il patrocinio del Comune di Fano e in collaborazione con Openhouse, realtà alla quale sarà devoluto l’intero ricavato della serata.

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Ad aprire l’incontro saranno Lucia Tarsi, assessore alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Fano, Raffaele Papi, vicepresidente AIS Marche e delegato AIS Pesaro, e Nazzarena Ceci Togni, delegata Donne del Vino Marche. A moderare il confronto sarà Federica Lucia Galli, sommelier e degustatrice ufficiale AIS Marche, Delegazione di Pesaro.

Il cuore dell’appuntamento sarà affidato alle testimonianze di donne provenienti da mondi professionali diversi, chiamate a raccontare esperienze, sfide, percorsi e visioni. Interverranno Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord; Cecilia Sgammini, azienda Crespaia e Donna del Vino Marche; Cinzia Pennesi, direttrice d’orchestra e responsabile Marche Fondazione Marisa Bellisario; Clarissa Vichi, cantante, performer e vocal coach; Corinna Sperandini, CEO Spacewear Srl; Elena Marenco, ingegnere navale; Silvia Baldoni, avvocata civilista del Foro di Pesaro; e Valentina Sorce, progetto Openhouse Fano.

“Rosso Vitae è un evento che riesce a unire cultura, sensibilizzazione e partecipazione in modo autentico – dichiara l’assessore Lucia Tarsi –. Parlare di gender gap, discriminazione di genere e percorsi professionali femminili significa affrontare temi ancora profondamente attuali, che riguardano pari opportunità, libertà di scelta e pieno riconoscimento del merito. La cultura deve contribuire a rendere visibili gli ostacoli che ancora oggi molte donne incontrano nel proprio percorso di affermazione professionale e personale. Fano è orgogliosa di ospitare ancora una volta un progetto così significativo”.

“Questo appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti del nostro percorso associativo – sottolinea Raffaele Papi, vicepresidente AIS Marche e delegato AIS Pesaro –. Attraverso il vino vogliamo creare dialogo, relazione e riflessione sociale. Rosso Vitae non è soltanto una degustazione o un incontro culturale: è uno spazio nel quale le esperienze personali diventano testimonianza collettiva e occasione di consapevolezza. Il fatto che l’intero ricavato venga devoluto a Openhouse rende questa iniziativa ancora più concreta e radicata nel territorio”.

Al termine del confronto è previsto un aperitivo curato da AIS Marche – Delegazione di Pesaro, con i vini delle Donne del Vino Marche e le proposte gastronomiche di Openhouse. L’intero ricavato della degustazione sarà devoluto a sostegno delle attività di Openhouse.