A San Lorenzo in Campo il convegno ‘Cibo e salute a partire dalla prima infanzia’

San Lorenzo in Campo (PU) – Il Comune di San Lorenzo in Campo in collaborazione con la Commissione mensa scolastica organizza l’interessante convegno ‘Cibo e salute a partire dalla prima infanzia’. È in programma venerdì 20 maggio alle ore 21 presso la sala consiliare.

Il corretto stile di vita è fatto di sane abitudini e sana alimentazione che si acquisiscono fin dalla tenera età. Questo percorso è pieno di dannose scorciatoie, per cui è fondamentale l’aiuto di professionisti della scienza dell’alimentazione in grado di guidarci attentamente nello scegliere i cibi migliori per la salute dei nostri figli.

Qualità del cibo, salute ed educazione alimentare sono da sempre assolute priorità per la giunta Dellonti, che grazie al lavoro portato avanti con la commissione istituita ad hoc è riuscita a far diventare la mensa scolastica comunale una eccellenza, tanto che negli ultimi anni è stata riconosciuta biologica dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al convegno interverranno: Davide Dellonti, sindaco del Comune di San Lorenzo in Campo; Renata Alleva, nutrizionista, specialista in Scienze dell’alimentazione; Alice Bonifazi, biologa nutrizionista; Sara Tomassini, presidente di Anabio Marche e del Distretto biologico Terre Marchigiane; Maria Girolomoni, dell’azienda ‘Gino Girolomoni Cooperativa Agricola’. Ospiti: Emanuela Cito, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘G. Binotti’ di Pergola e Alessandro Avaltroni, sindaco del Comune di Fratte Rosa.