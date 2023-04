A Senigallia grande interesse per il Festival della Felicità

0 Condividi Facebook Twitter

Senigallia (AN) – Capire i meccanismi psicologici che contribuiscono al benessere, “misurare” il livello di emozioni positive, testare la propria mentalità di crescita. In tanti ieri a Senigallia hanno voluto mettersi in gioco per il Festival della Felicità, organizzato dall’Ordine degli psicologi delle Marche (Opm), in collaborazione con l’amministrazione comunale, per promuovere e diffondere la conoscenza dei costrutti psicologici legati al concetto di felicità. Presso gli spazi tematici allestiti in piazza Roma, un gruppo di professionisti ha coinvolto i partecipanti in test, questionari e colloqui per approfondire 5 tematiche principali: il concetto di felicità, mentalità di crescita, valori, obiettivi, flow (ovvero lo stato in cui ci troviamo quando un’attività piacevole ci assorbe completamente).

“Abbiamo riscontrato molto interesse su questi temi – commenta Katia Marilungo, presidente Opm –, c’è un grande bisogno di imparare a conoscersi, a gestire meglio le emozioni, ad avere relazioni soddisfacenti. La psicologia può dare un grande contributo a riguardo e come Ordine stiamo lavorando per valorizzare l’importanza della ricerca scientifica su questo terreno e il ruolo di figure professionali”.

Il Festival trae spunto dal Training “Scienza e Felicità”, ideato da Laura Piccinini e promosso da Opm, finalizzato a coltivare soddisfazione personale e senso di vita, e basato sulla revisione della letteratura scientifica dei fattori psicologici legati alla “Felicità”. Il gruppo di lavoro “Scienza e Felicità”, che ha curato la realizzazione dei contenuti, è costituito dagli psicologi: Maria Antognozzi, Michela Emiliani, Maria Rosa Esposito, Ahlem Gabsi, Sabina Godi, Elena Gregori, Rachele Marziali, Daiana Menichelli, Francesco Ruiz e Federico Sabbatini.