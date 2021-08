A Serrungarina si presenta l’Inventario dell’archivio storico della comunità

0 Condividi Facebook Twitter

Colli al Metauro (PU) – Con la presentazione al pubblico che si terrà mercoledì sera 18 agosto alle ore 21 nella suggestiva Piazza Serafini di Serrungarina della pubblicazione sull’Inventario dell’Archivio storico preunitario (Antico Regime-Napoleonico-Restaurazione) della Comunità di Serrungarina si concluderà definitivamente il progetto del Comune di Colli al Metauro (che ha coinvolto anche Mombaroccio) già beneficiante di un importante contributo regionale nell’ambito del “Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione delle Biblioteche e degli Archivi del territorio marchigiano – annualità 2019”.

Dopo i saluti istituzionali del Vicesindaco f.f. Andrea Giuliani (già Assessore alla Cultura) il dott. Bonifazi, affidatario dei lavori di riordino, schedatura, inventariazione, indicizzazione e digitalizzazione degli archivi storici del Comune (un secondo progetto – a completamento del primo di cui trattasi – è attualmente in graduatoria per il medesimo Bando annualità 2020) illustrerà agli intervenuti il lavoro fatto, raccontando – alla presenza del rappresentante della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche gradito ospite per l’occasione – anche alcune peculiarità della storia di questa piccola comunità metaurense che emerge dalle vecchie pagine di questi testi così preziosi.

Pubblicità

“Questo è il classico esempio di un lavoro tanto nascosto agli occhi dei più quanto fondamentale non solo per ricostruire il passato dell’Ente ma anche per metterlo a disposizione di chi vorrà farne oggetto di studio in futuro – ha commentato soddisfatto il vicesindaco f.f. nonché Assessore alla Cultura di Colli al Metauro Andrea Giuliani – oltre al lavoro archivistico vero e proprio, infatti, che ha completato un precedente stralcio relativo a Serrungarina e iniziato quello di Saltara, son stati digitalizzati mediante scanner planetario a luce fredda, in pieno rispetto degli standard qualitativi e modalità di acquisizioni delle immagini richiesti dal Mibac, i Libri dei Consigli della Comunità di Serrungarina, dal 1674 al 1816. Uno spaccato di vita dell’epoca, oggi finalmente fruibile con la massima qualità che la tecnologia ci permette.

Durante la serata, ad ingresso libero, saranno disponibili per tutti gli interessati intervenuti copie gratuite della pubblicazione.