A Sirolo presentati i candidati della Lega alle prossime elezioni regionali

Ancona – Si è svolta ieri a Sirolo la presentazione ufficiale dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali nelle Marche, in programma il 28 e 29 settembre. All’incontro hanno preso parte figure di primo piano del partito: il Ministro Matteo Salvini, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il responsabile della campagna elettorale della Lega, On. Mirco Carloni, e la coordinatrice regionale, On. Giorgia Latini.

Nel corso dell’evento, il leader del Carroccio ha sottolineato l’importanza della squadra in campo per rafforzare i risultati raggiunti e rilanciare il futuro della regione: “Ieri sono stato nelle Marche, per la presentazione delle liste della Lega in corsa per le prossime elezioni regionali del 28 e 29 settembre a sostegno del presidente Francesco Acquaroli. Una squadra forte e competitiva, pronta a lavorare per consolidare i tanti risultati raggiunti finora e far crescere sempre di più il proprio territorio. Con buonsenso e concretezza”.

La Lega si prepara dunque alla sfida elettorale con l’obiettivo di confermare e rafforzare il proprio ruolo all’interno della coalizione di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli. Salvini: “puntiamo ad essere il secondo partito in doppia cifra nelle Marche”.