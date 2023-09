A Talacchio e sul Monte di Colbordolo i lavori di asfaltatura delle strade comunali

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Terminati anche a Talacchio e sul Monte di Colbordolo, comunicano il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli, i lavori di asfaltatura delle strade comunali. In particolare, precisa il Sindaco, a Talacchio l’intervento di rifacimento del nuovo manto stradale incluso nel programma dei lavori del corrente anno, ha interessato Via del Borgo, la via retrostante a Piazza Moscioni Negri dove la Ditta Boscarini Costruzioni srl ha provveduto al rifacimento di tutta la pavimentazione fino al tratto rinnovato di recente.

Sul Monte di Colbordolo, invece, dopo la realizzazione dei nuovi impianti di metanizzazione e depurazione che hanno comportato una spesa di oltre 2.000.000 di euro, Marche Multiservizi ha terminato i lavori di asfaltatura in Via Circonvallazione, in Via del Monte e Piazza dei Lavoratori riportando così completamente a nuovo tutte le strade della caratteristica località.

Pubblicità

Ringraziamo, aggiunge il Sindaco, Marche Multiservizi per gli ottimi lavori eseguiti sul Monte di Colbordolo che hanno portato nuovi ed importanti servizi a favore della popolazione residente valorizzando tutta la zona rendendola sicura per la circolazione e piacevole dal punto di vista del decoro nel rispetto dell’ambiente e della natura circostante.

I prossimi giorni, conclude il Sindaco, i lavori di asfaltatura delle strade comunali eseguiti direttamente dall’Amministrazione proseguiranno nelle frazioni di Sant’Angelo in Lizzola e Coldelce.