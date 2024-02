A Tavullia il via ai lavori della nuova Ciclovia del Foglia

0 Condividi Facebook Twitter

Tavullia (PU) – Sono in corso a Padiglione i lavori connessi alla realizzazione della nuova Ciclovia del Foglia: un tracciato ciclabile di 33 chilometri complessivi (17 esistenti, 16 di nuova realizzazione) che parte da Pesaro e attraversa i territori di Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo in Foglia, finanziato con 5,5 milioni di euro.

Il progetto della Regione Marche – che rientra tra gli interventi della “rete ciclabile regionale”, caratterizzata dall’asse costiero della Ciclovia Adriatica (sei regioni attraversate, 297 i chilometri marchigiani) – interessa in parte anche il territorio tavulliese, congiungendosi alla pista ciclabile esistente a Padiglione (che già unisce il centro urbano con Montecchio e Bottega) e al tracciato delle piste lungo il fiume Foglia a Case Bernardi e Rio Salso.

Pubblicità

In questi giorni si è provveduto in particolar modo alla posa dei piloni in vista della realizzazione di due ponti che attraverseranno il fiume Foglia in punti distinti. Il primo si trova all’altezza dell’Airone, la celebre scultura di Gianni Calcagnini. Da lì il tracciato della Ciclovia proseguirà costeggiando la Statale verso Case Bernardi attraversando un secondo ponte.

“Inizia a prendere forma, anche nel nostro territorio, la futura Ciclovia che affiancherà l’asta fluviale del Foglia, andando a mettere in connessione Tavullia con gli altri Comuni del circondario – commenta il sindaco Francesca Paolucci – Un progetto che andrà a rafforzare i collegamenti tra le frazioni di Padiglione, Case Badioli e Rio Salso. Una location ideale per belle passeggiate, che consentirà di incentivare la mobilità dolce, favorendo gli spostamenti quotidiani dei residenti con benefici ambientali ed anche dal punto di vista della salute. Obiettivo della Ciclovia del Foglia è inoltre quello di sviluppare sempre di più il Bike Tourism così da portare turisti appassionati di due due ruote sul territorio creando economia e occupazione. Sarà un percorso suggestivo, quasi completamente immerso nel verde, che attraverso alcune delle zone paesaggistiche e naturalistiche più interessanti di Tavullia. Il progetto è in capo alla Regione Marche, mentre gli espropri a carico del Comune“.