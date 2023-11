A Tavullia un evento dedicato alle imprese straordinarie insieme a Lorenzo Barone

0 Condividi Facebook Twitter

Tavullia (PU) – È in programma per mercoledì 15 novembre una serata dedicata al racconto di un’avventura di 23 giorni e oltre 300 Km che si è svolta nel gelido inverno dell’Islanda. Protagonista di questo viaggio è Lorenzo Barone, cicloviaggiatore che condividendo le sue esperienze in giro per il mondo ha raggiunto migliaia di seguaci sul web. Il suo primo viaggio in bicicletta fu nel 2015 quando il giorno del diciottesimo compleanno decise di partire spinto da un desiderio di ribellione nei confronti dei genitori. Con uno zaino in spallo e una bicicletta mezza guasta raggiunse in poco tempo il Monte Vettore, la montagna più alta delle Marche. Successivamente partì per la Francia e da lì iniziò a girare l’Europa documentando le sue esperienze e condividendole online. Un’occasione imperdibile per ascoltare le storie di Lorenzo con la possibilità di rivolgergli curiosità e domande per tutti gli appassionati di viaggi, sport e imprese straordinarie. Nel corso della serata Barone parlerà non solo del suo viaggio in Islanda, ma anche dell’impresa straordinaria compiuta attraversando in bicicletta la foresta del Borneo. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Tavullia, avrà luogo alle ore 21 presso il centro giovani “Base Tavullia”, Strada San Giovanni in Marignano 37.

Non mancheranno nei prossimi mesi altre interessanti iniziative con straordinari ospiti che condivideranno con chiunque sarà presente le proprie esperienze di viaggio e di vita.

Per informazioni: bartoli@comuneditavullia.it; 0721477908.