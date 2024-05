A Tre Ponti di Fano il Campionato Nazionale Droni FPV

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il campo volo dei Tre Ponti di Fano, sede della Drone Racing Fano, ha ospitato la gara #2 della Coppa Italia FPV Csi, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile. Grande partecipazione, con quasi trenta piloti provenienti da molte regioni d’Italia: Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Toscana, Trentino, Emilia-Romagna, Campania, Liguria, Sardegna e Marche. Le due giornate di gara hanno regalato delle belle emozioni, e sotto il sole della città della dea Fortuna, uno scatenato Filippo (Geek) Sciamanna della squadra piemontese dei BlackFrog è salito sul gradino più alto del podio per la seconda volta consecutiva, cioè dopo la gara di Napoli.

Una vittoria sudata, visto che il secondo posto lo ha preso un agguerrito Alex (GoProMaster) Bonazzi anche lui dei BlackFrog, che dallo scorso anno ha migliorato tantissimo. Infine, un terzo posto meritatissimo per il padrone di casa DRF, Luca (Beks) Bacchiocchi del team DFR Reparto Corse. Da sottolineare il debutto a Fano, per la prima volta in assoluto, per i piloti della Drone Racing Sardegna di Oristano, che guidati dal loro team leader Michele Vinci, hanno dimostrato di tenere molto alle iniziative del CSI, partecipando ad entrambi i campionati di Droni FPV, cioè sia al campionato regionale 3 pollici e sia alla Coppa Italia FPV.

Quest’anno il Campionato Nazionale Droni FPV del CSI ha due categorie: la Open con le 5 gare nazionali della Coppa Italia FPV e la categoria 3 pollici con gare regionali e una finale nazionale. E per coordinare queste attività sportive, cioè a capo della Commissione Tecnica Nazionale del CSI per “Aeromodellismo e Droni FPV”, è stato formalmente nominato il Prof. Loris Penserini.

La prima gara regionale, del 26 maggio 2024, si svolgerà presso il Centro Universitario Sportivo di Ancona, cioè la Drone Racing Fano ha l’onore di avere il patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche. È dal 2018 che la DRF collabora con le scuole e con la Politecnica delle Marche su importanti progetti rivolti ai giovani studenti e alla divulgazione sportiva e scientifica: come il “Marche Drone Week”.