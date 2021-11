A Vallefoglia accese le luci natalizie

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco della Città di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli comunica che ieri, domenica 28 novembre 2021, alle ore 17.00, in Piazza della Repubblica a Montecchio, si è tenuta la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie natalizie.

Quest’anno l’evento è stato organizzato in collaborazione con ANBIMA Marche, l’Associazione Nazionale delle Bande Musicali, che ha partecipato con due formazioni: la Banda cittadina di Montefelcino e il locale Corpo Bandistico “Giovanni Santi” Colbordolo. I due gruppi hanno intrattenuto il pubblico presente con alcuni brani tipici bandistici e all’esecuzione dell’Inno Nazionale è avvenuta l’accensione dell’albero di Natale alto oltre 12 metri issato al centro di Piazza della Repubblica. Alla cerimonia erano presenti la componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche Micaela Vitri, gli Assessori Calzolari, Gattoni e Ghiselli e la Consigliera Comunale Ballerini.

La locale Pro Loco di Montecchio ha offerto caldarroste e vin brûlé a tutti i partecipanti e il Sindaco Ucchielli, nel ricordare che purtroppo anche quest’anno il Natale sarà ancora in tono ridimensionato rispetto al passato causa le note restrizioni derivanti dal difficile periodo che stiamo attraversando ha invitato i cittadini a vaccinarsi e a continuare ad osservare scrupolosamente un corretto comportamento riguardante l’uso della mascherina anche all’aperto dove non si possono mantenere le distanze interpersonali. Con l’accensione dell’albero e delle luminarie, ha concluso il Sindaco, l’Amministrazione Comunale si augura di riuscire a portare un po’ di colore e di vivacità in tutto il territorio comunale così da far trascorrere a tutti i cittadini delle festività serene insieme alle proprie famiglie.