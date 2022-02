A Vallefoglia i cassonetti intelligenti per ottimizzare la raccolta differenziata

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco Palmiro Ucchielli e l’Assessore all’Ambiente Dott. Mirco Calzolari comunicano che la Giunta Comunale nella seduta di martedì 1° febbraio 2022 ha approvato la proposta di intervento denominata “Cassonetti intelligenti per l’ottimizzazione delle raccolte ed accesso controllato dei conferitori”.

La proposta è stata redatta da Marche Multiservizi S.p.A. e permetterà di presentare un progetto rientrante nei fondi di finanziamento messi a disposizione dal PNRR, Piano Nazionale Ripresa Resilienza.

Il sistema, precisa il Sindaco, consentirà di conseguire notevoli risparmi ai cittadini più virtuosi che produrranno meno rifiuti in quanto con il nuovo sistema di conferimento che funzionerà tramite tessera o app di riconoscimento l’utente pagherà il servizio sulla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti e non più come attualmente avviene in base alla superficie dell’abitazione e al numero dei componenti del nucleo familiare.

In diversi Comuni Italiani, conclude il Sindaco, il sistema dei cassonetti informatizzati è già attivo da diversi anni e permette di ottimizzare la raccolta differenziata con rilevanti benefici non solo economici a vantaggio dei singoli utenti ma anche in quanto consente di ottenere una rilevante riduzione della quantità dei rifiuti prodotti a vantaggio quindi di un minore inquinamento ambientale.