A Vallefoglia inaugurata la nuova area di carico e scarico per i camper

Vallefoglia (PU) – Da oggi i cittadini di Vallefoglia potranno usufruire di un altro importante servizio. Questa mattina 28 marzo 2024, comunica il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli, alla presenza degli Assessori ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli, alla pianificazione Arch. Stefano Gattoni, il Presidente del Camper Club di Vallefoglia Francesco Cerioni e alcuni rappresentanti dell’Associazione, è stata ufficialmente inaugurata la nuova area di carico e scarico per i camper a Montecchio in via Lucio Fontana, nella zona del Centro Commerciale Arcobaleno.

Questa nuova struttura, precisa il Sindaco, offre un nuovo ed importante servizio per tutti gli appassionati di questo nuovo metodo di viaggiare come il camper e il caravan che da oggi potranno usufruire a Vallefoglia di un nuovo luogo sicuro e conveniente per potere scaricare i propri veicoli anche con una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e all’ecosostenibilità. Siamo particolarmente soddisfatti di avere realizzato questa nuova area, conclude il Sindaco, in quanto la disponibilità di tali strutture può contribuire a incoraggiare più persone a esplorare il territorio in camper, promuovendo il turismo locale e fornendo un impatto positivo sull’economia. Speriamo che questa nuova area sia apprezzata e diventi una risorsa per la comunità di tutti i viaggiatori in camper.

