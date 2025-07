A Vallefoglia si conclude il Centro Estivo Educativo

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco del Comune di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, e l’Assessore all’Istruzione, Avv. Barbara Torcolacci, comunicano che si è concluso oggi, mercoledì 31 luglio, presso la Scuola dell’Infanzia “Regina Reginella 1” di Montecchio, il Centro Estivo Educativo 2025, organizzato dal Comune di Vallefoglia.

Anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo in termini di partecipazione e gradimento, grazie all’ottima organizzazione e alla qualità delle proposte educative. Il Sindaco sottolinea come il centro sia stato gestito in modo esemplare dagli operatori della Cooperativa Sociale Cooss Marche, che hanno saputo coinvolgere quotidianamente i bambini in attività educative, ludiche e ricreative, contribuendo a rendere il mese di luglio un’esperienza piacevole e formativa.

Questa mattina, in occasione dell’ultimo giorno, il Sindaco Ucchielli e l’Assessore Torcolacci hanno fatto visita al centro per incontrare i bambini, le educatrici e gli operatori, ricevendo da tutti calorosi ringraziamenti e parole di apprezzamento per l’iniziativa.

«A nome dell’Amministrazione Comunale – conclude il Sindaco – desidero ringraziare di cuore tutte le educatrici, gli educatori, gli operatori e le famiglie che hanno scelto di aderire al progetto. La loro partecipazione ha permesso a tanti bambini di vivere un’estate ricca di gioco, socialità e apprendimento in un ambiente sicuro e stimolante».