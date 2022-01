A Vallefoglia un nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco della Città di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore ai Trasporti Dott. Mirco Calzolari, comunicano che da venerdì 7 gennaio 2022 il servizio di trasporto scolastico è stato affidato alla nuova ditta RTI AGO UNO SRL / EUROPA BUS SRL con sede legale ad Albano Laziale (RM).

Il subentro nella gestione del servizio, precisa il Sindaco, ha fatto seguito allo scorrimento della graduatoria disposta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche dopo le numerose inadempienze da parte della Ditta Tundo Vincenzo Spa.

La Ditta RTI AGO UNO/EUROPA BUS, facente capo al Gruppo ONORATI, è subentrata nella gestione del trasporto scolastico senza causare particolari disagi in quanto la stessa ha assunto ed impiegato gli autisti che già svolgevano il servizio per conto della precedente Società e quindi a perfetta conoscenza del territorio e dei ragazzi.

La nuova Ditta per il momento sta svolgendo il servizio con 6 scuolabus, tre di sua proprietà e tre concessi in comodato d’uso da parte di questa Amministrazione in attesa dell’arrivo di nuovi mezzi già in ordine e dovrà garantire il servizio per la durata di 5 anni allo stesso prezzo offerto in sede di gara regionale.

Il servizio di trasporto scolastico, conclude il Sindaco, è un servizio fondamentale che viene incontro alle molteplici esigenze delle famiglie del territorio, soprattutto ai tanti genitori che sono entrambi impegnati in attività lavorativa e pertanto impossibilitati ad accompagnare i propri figli a scuola. Nello stesso tempo riduce il traffico, il pericolo di incidenti, intasamenti ai plessi scolastici e contribuisce a responsabilizzare i ragazzi nel rispetto delle regole e creare anche un momento di aggregazione.