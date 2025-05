A Villa Caprile, importante confronto sul tema “L’impatto dei social network nella società”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Nella splendida cornice di Villa Caprile, ieri si è tenuto un interessante incontro organizzato dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche sul tema “L’impatto dei social network nella società”. Durante l’evento si è affrontato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale e di come le macchine siano in grado di eseguire compiti che richiedono intelligenza umana. Relatori di grande rilievo come Cinzia Sciuto, giornalista e saggista, direttrice di MicroMega, e Paolo Ercolani, filosofo, scrittore, saggista e docente dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’, hanno approfondito il mondo dei social network, il loro utilizzo e l’impatto che essi hanno sull’ambito umano, emotivo, cognitivo e relazionale. Un dato particolarmente significativo emerso durante l’incontro è che circa l’80% delle persone si informa e si documenta attraverso i social network, con un impatto notevole sulla nostra quotidianità.

A supporto dei relatori, Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, ha subito posto l’accento su una domanda fondamentale: “Quando i social diventano asociali?”

Cinzia Sciuto ha osservato: “Oggi abbiamo la sensazione che i social interferiscano nelle nostre relazioni umane in molteplici modi, causando squilibri come l’isolamento da tutto e da tutti”.

Paolo Ercolani ha aggiunto: “L’informazione che riceviamo attraverso i social network è come un ‘prodotto in vendita’. Non si tratta semplicemente di informazione, ma di un modo per trattenere l’utente. I social sono programmati per offrirci ciò che desideriamo e chiediamo”.

di Giuseppe Frassinelli