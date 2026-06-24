Accordo DAT–ITA Airways: Ancona più connessa con Roma e Milano

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Regione Marche – ITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento, e DAT A/S, compagnia aerea danese che opera i collegamenti in continuità territoriale tra Ancona, Roma Fiumicino e Milano Linate con il marchio Volidellemarche, hanno annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa all’Aeroporto Raffaello Sanzio, la firma di un nuovo accordo interlinea volto a migliorare la connettività tra le Marche e il network domestico e internazionale di ITA Airways.

All’incontro erano presenti gli assessori regionali alle Infrastrutture e Trasporti, Francesco Baldelli, e allo Sviluppo economico con delega all’Aeroporto, Giacomo Bugaro; Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport; Luigi Vallero, general manager Italia DAT.

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Grazie a questa collaborazione, i passeggeri in partenza dallo scalo di Ancona potranno usufruire di collegamenti integrati tra i voli DAT Volidellemarche e il network di ITA Airways, accedendo in modo semplice e immediato a numerose destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali attraverso gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate.

L’accordo consentirà inoltre di incrementare i flussi di traffico in ingresso verso Ancona e le Marche, contribuendo a valorizzare e promuovere una delle regioni più autentiche e affascinanti d’Italia, caratterizzata da paesaggi unici, borghi storici, eccellenze culturali, enogastronomiche e naturalistiche. La partnership rappresenta un importante passo avanti nel percorso di sviluppo della connettività del territorio marchigiano. Il numero delle destinazioni raggiungibili da Ancona attraverso il network ITA Airways è destinato a crescere progressivamente, ampliando sempre più le opportunità di viaggio per passeggeri business e leisure.

Grazie all’accordo interlinea, i clienti potranno acquistare un unico biglietto ITA Airways per itinerari che combinano voli operati da DAT Voli delle Marche e ITA Airways, beneficiando di un’esperienza di viaggio più fluida e conveniente ritirando il bagaglio direttamente alla destinazione finale. Questa collaborazione conferma l’impegno delle due compagnie nel garantire una mobilità sempre più efficiente e accessibile, rafforzando il ruolo strategico dell’Aeroporto di Ancona quale porta d’accesso al territorio e punto di collegamento con i principali mercati nazionali e internazionali.

L’accordo rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo della connettività aerea regionale e testimonia la volontà comune di ITA Airways e DAT di offrire ai passeggeri un network sempre più integrato, efficiente e orientato alla qualità del servizio.

“Per la Regione Marche – sottolinea l’assessore Bugaro – la connettività aerea è una priorità assoluta. Questo accordo con ITA Airways rende l’Aeroporto di Ancona più accessibile e integrato con le grandi rotte nazionali e internazionali. Un passo importante per attrarre investimenti, sostenere l’economia locale e garantire ai marchigiani la libertà di muoversi meglio verso l’Italia e il mondo. Per il sistema economico marchigiano l’accordo rappresenta infatti un’opportunità significativa per rafforzare i collegamenti con i principali mercati internazionali, agevolando gli spostamenti di imprenditori, professionisti, studenti e turisti e contribuendo al tempo stesso alla promozione della regione come destinazione facilmente raggiungibile dai principali centri europei e mondiali”.

“Stiamo unendo infrastrutture e trasporti per rendere le Marche accessibili e connesse – commenta l’assessore Baldelli -. Con l’accordo di interlinea tra DAT e ITA Airways, l’Aeroporto Internazionale delle Marche arricchisce la sua offerta con 73 nuove destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali raggiungibili con un solo check-in e bagaglio a destinazione finale. Da Bari a Torino, da Amsterdam a Nizza, da New York a Rio de Janeiro, Tokyo e Miami, sarà molto più facile raggiungere le Marche e volare dalla nostra regione in tutto il mondo. Per continuare nel trend di crescita del nostro turismo l’aeroporto è centrale e per questo abbiamo previsto, come Assessorato ai Trasporti, un investimento di 6 milioni di euro per il restyling della stazione ferroviaria di Castelferretti-Aeroporto e per un collegamento pedonale protetto fino al terminal. Dopo aver potenziato i servizi, con 38 treni che effettuano il collegamento e che ogni anno trasportano da e per l’aeroporto oltre 60.000 persone investiamo sull’infrastruttura perché l’interscambio e l’intermodalità siano delle caratteristiche chiave del nostro scalo”.

Grande soddisfazione è espressa dall’AD di Ancona International Airport Giorgio Buffa: “Desidero innanzitutto ringraziare DAT per aver mantenuto la promessa fatta al territorio al momento dell’avvio della collaborazione con il nostro aeroporto. In questi mesi la compagnia ha dimostrato affidabilità, puntualità e grande attenzione al servizio, contribuendo concretamente a ristabilire un clima di fiducia nei confronti del trasporto aereo regionale.

Consideriamo DAT un partner strategico e un vero facilitatore della nostra strategia di sviluppo. Grazie all’accordo con ITA Airways, l’Aeroporto di Ancona sarà collegato, attraverso gli hub di Fiumicino e Linate, a ben 73 destinazioni, ampliando significativamente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e rafforzando la competitività del territorio.

La nostra strategia non si fonda sulla ricerca del volume fine a sé stesso, ma su una crescita qualitativa del traffico, costruita attraverso collegamenti sostenibili, affidabili e capaci di generare valore per il territorio. In questo percorso individuiamo alcuni pilastri fondamentali: il miglioramento continuo del comfort per i passeggeri, la massima attenzione alla customer experience e, soprattutto, la centralità delle persone, sia quelle che lavorano all’interno dell’azienda sia tutti coloro che ogni giorno utilizzano i nostri servizi.

La promessa che abbiamo messo al centro della strategia è chiara: costruire un aeroporto sempre più safe, secure and sustainable, capace di coniugare sicurezza operativa, qualità del servizio, attenzione alle persone e sostenibilità nel lungo periodo”.