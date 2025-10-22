Ad Urbania inaugurata la nuova sede della Stazione Carabinieri

0 Condividi Facebook Twitter

Urbania (PU) – Il 22 ottobre, alle ore 10:00, alla presenza del Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri “Marche” di Ancona, del Prefetto di Pesaro e Urbino, nonché delle massime Autorità civili, militari e religiose provinciali, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri di Urbania, operativa presso la sede di Viale Michelangelo n. 7.

L’edificio, frutto di un intervento di riqualificazione di un immobile già edificato e del quale successivamente l’Amministrazione comunale ne ha acquisito la proprietà, è stato adeguato alle esigenze funzionali e operative dell’Arma dei Carabinieri, rappresentando un traguardo significativo per il potenziamento delle infrastrutture sul territorio ed assicura condizioni di lavoro moderne ed efficienti, per un servizio sempre più tempestivo e vicino alla cittadinanza.

Il Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, Generale di Brigata Nicola Conforti, nel suo iniziale intervento, ha sottolineato come la nuova struttura sia il risultato di una straordinaria sinergia tra istituzioni, unite nell’unico obiettivo di garantire il bene della comunità, ricordando l’elevata importanza della prossimità alla popolazione, che da sempre apprezza la dedizione, l’umanità e gli alti valori morali con cui l’Istituzione si presenta.

Di seguito il Sindaco di Urbania Marco Ciccolini, nel ricordare il lungo iter procedurale che ha poi consentito la realizzazione della nuova Caserma, ha rimarcato come il presidio sia un moderno e funzionale baluardo, fondamentale per il territorio ed utile a garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini.

Anche il Prefetto di Pesaro e Urbino, Greco Emanuela Saveria, ha ribadito il lungo e difficile percorso che ha necessitato la realizzazione della struttura, situata in posizione strategica, finalizzata a garantire un nuovo presidio alla cittadinanza ed all’Arma, per rispondere alle esigenze operative ed alla sicurezza della collettività.

Il nuovo presidio, per il quale restano invariati tutti i recapiti telefonici, nonché gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata, rappresenta un segnale concreto della costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso i territori dell’entroterra e del legame profondo con la comunità locale.