Ad Urbania la 29a Mostra Micologica

Urbania (PU) – Per tutto il weekend, dal 21 al 23 ottobre, in concomitanza con la Fiera di San Luca e delle Donne, inaugura a Urbania la 29a Mostra Micologica, uno degli appuntamenti principali delle Marche, curata dal Gruppo Micologico Alto e Medio Metauro, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione Montana Alto e Medio Metauro, in collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola di Fano-Fossombrone.

Quest’anno il C.A.M.M. (Coordinamento associazioni Micologiche delle Marche), ha organizzato tre convegni nelle serate della mostra: giovedì 19 ottobre una relazione sulle intossicazioni da funghi, venerdì 20 un approfondimento sui funghi clavarioidi e sabato 21 un approccio al genere Laccaria. Tutti gli incontri avranno luogo nella sala Volponi alle ore 21.

Un evento culturale, didattico e ambientale, per far conoscere ad un vasto pubblico i funghi autoctoni del territorio dell’Alto Metauro fino alla Massa Trabaria. Davvero un appuntamento immancabile per gli amanti del fungo, prodotto autentico del nostro territorio ed esaltato dalle ricette della tradizione locale.

In mostra troveranno spazio i funghi e le bacche raccolti dalle associazioni locali e dagli appassionati fungaioli, che trasmettono da una generazione all’altra una passione molto sentita ad Urbania.