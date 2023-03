Adriatic Green Trail: le bellezze della provincia di Pesaro Urbino in bicicletta

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Torna, dopo il successo della prima edizione l’Adriatic Green Trail, la manifestazione cicloturistica organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Fano Corre L. Tonelli. E’ in programma nelle giornate 23, 24 e 25 Aprile. Un viaggio di tre giorni nella provincia di Pesaro Urbino, tra mare e collina, passando per oltre 30 borghi: 360 chilometri di puro divertimento, fatica e bellezza su sentieri, strade bianche e sterrate.

La seconda edizione è stata presentata presso la sede di Confcommercio Marche Nord, partner dell’evento che vanta il patrocinio e la collaborazione della Regione Marche e dei Comuni di Fano, Pesaro e Urbino.

«Con convinzione sostentiamo questa iniziativa – ha esordito il direttore Amerigo Varotti – che contribuisce a promuovere e far conoscere le pieghe del nostro territorio. Il cicloturismo è in forte crescita e noi crediamo da sempre in un turismo sostenibile, slow, esperienziale. Percorsi in gran parte lungo l’Itinerario della Bellezza, il nostro progetto di promozione turistica in costante crescita. E a tutti i partecipanti verrà regalata proprio la nuova guida all’interno del pacco gara».

Ha proseguito l’assessore del Comune di Pesaro Mila Della Dora: «Abbiamo subito aderito a questa manifestazione con grande entusiasmo. E’ vincente la formula di promuovere il territorio attraverso un mezzo sostenibile come la bicicletta».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore di Fano Cora Fattori: «Un evento molto interessante che ci aiuta a valorizzare le nostre bellezze. Sarà promossa anche una escursione al tramonto alla scoperta della Fano Romana. Faccio i complimenti agli organizzatori per l’impegno e la qualità della proposta».

Entusiasta anche l’assessore del Comune di Urbino Marianna Vetri: «Eventi come questo sono una grande risorsa per il territorio e la sua promozione. Siamo molto contenti di collaborare anche perché riteniamo la bicicletta un mezzo molto adatto per scoprire le nostre bellezze».

E’ entrato nel dettaglio Domenico Ricci: «La prima edizione ha visto la partecipazione di numerosi cicloturisti, circa 150, provenienti da ben 8 regioni italiane. Tutti molto soddisfatti, tanto che sono già tornati e torneranno nelle nostre zone per vivere ed approfondire le esperienze vissute con conseguente crescita del turismo 365 giorni all’anno. E’ qui la valenza del cicloturismo outdoor come leva strategica per il turismo esperienziale. E siamo molto soddisfatti che nel 2023 la nostra provincia è stata scelta come sede del Campionato Italiano Gravel CSI previsto per i primi di Settembre. Tutto ciò ci da grande carica per questa seconda edizione che permetterà ai partecipanti di scoprire attraverso escursioni in bicicletta le eccellenze del territorio».

Ha continuato Matteo Broccoli: «Attraverso sentieri e strade secondarie verranno raggiunti più di 30 borghi, dalle colline al mare, dai partecipanti, ognuno al suo passo e con il suo mezzo: gravel, mtb, bici da trekking, e-bike. Partenza ed arrivo ogni giorno da un casolare di campagna del ‘700 Magione Broccoli che si trova a Santa Maria dell’Arzilla. Nelle tre giornate verranno proposti percorsi medi, 80km circa, e lunghi, 120km circa, per meglio adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti. Le Marche in bicicletta come non le hai mai viste».

Ha concluso Enrico Pierotti: «Tutti percorsi emozionanti e bellissimi che permetteranno di vivere una esperienza indimenticabile».

Nella giornata del 23 Aprile i percorsi si snoderanno verso Pesaro con i passaggi a Gabicce attraverso la meravigliosa Panoramica dove sembrerà di pedalare direttamente sul mare, la romantica Gradara, la roboante Tavullia per poi raggiungere Vallefoglia, Colbordolo fino a Montefabbri e quindi tornare passando per Monteguiduccio, Fontecorniale, Mombaroccio.

Il 24 Aprile il tour raggiungerà Urbino, passando per Villa Betti, la bellissima chiesa di Monte Santa Maria, Cesane, dove a maggio transiterà anche il Giro d’Italia, e ritorno per Montefelcino, Colli al Metauro, col passaggio al Museo del Balì, e Cartoceto.

Il 25 Aprile sarà la volta dei borghi di Candelara e Novilara per raggiungere Fano, con il bellissimo passaggio al Lisippo, per poi proseguire verso Mondolfo, San Costanzo, Terre Roveresche (San Giorgio, Orciano, Piagge, Barchi), Mondavio, Fratte Rosa fino a Sorbolongo e ritorno per Montemaggiore

Non mancheranno eventi collaterali al fine di ampliare l’offerta cicloturistica.

Il 22 Aprile ci sarà una escursione al tramonto alla scoperta della Fano Romana in notturna sempre con partenza dal Magione Broccoli, raggiungendo la città attraverso strade secondarie e sentieri.

Il 25 Aprile sempre a testimonianza dell’inclusività verrà organizzata una escursione in bicicletta per famiglie di 10 km (partenza dal Pincio-Fano verso il casolare) particolarmente adatta ai bambini e famiglie, in collaborazione con Fiab Fano For-Bici

Per iscrizioni e informazioni: adriaticgreentrail.it.