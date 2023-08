Agosto, mese di ferie ma non per le due ruote della SCD Alma Juventus

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Agosto è periodo di vacanza per tanti, ma non certo per i portacolori della SCD Alma Juventus. I ragazzi in maglia arancio-aragosta stanno anzi spingendo più forte che mai sui pedali, centrando prestigiosi risultati specialmente con gli Allievi, in virtù del grande lavoro di squadra svolto dai ragazzi orchestrati dai DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli. Questa è d’altronde anche la formazione alla quale, per numero ed età dei componenti, si richiedono maggiormente sinergia e spirito di sacrificio. Si spiegano anche così le sei vittorie stagionali sin qui collezionate da Giacomo Sgherri, che ha arricchito il proprio palmares imponendosi nella classica regionale “Recanati-Pieve Torina”. Alla 17^ edizione della cosiddetta “Mare e Monti”, dove non erano presenti il neo campione marchigiano Luca Nicoloso ed Edoardo Tesei, l’uno in ricarica dopo settimane intense e l’altro infortunato, Giacomo Sgherri col generoso supporto di Tommaso Buscaglia ed Alessandro Baldelli è riuscito dapprima a neutralizzare la prepotente fuga solitaria di Marco Petrolati della Piesse Cycling Team di Ciampino (RM) e successivamente ad aggiudicarsi il rush finale davanti al folignate Mattia Proietti Gagliardoni.

Ad impreziosire il fine settimana degli Allievi fanesi ci ha pensato pure Andrea Antonioni, che con Diego Tinti ha partecipato alla classica internazionale “Udine-Subit” in rappresentanza delle Marche. In una corsa tiratissima che vedeva ai nastri di partenza oltre 130 corridori provenienti anche da Austria, Croazia e Slovenia, il 2007 Antonioni ha saputo sfruttare le sue doti in salita conquistando un ottimo terzo posto assoluto e precedendo al traguardo tutti i 1° Anno come lui. Ha sicuramente contribuito al suo exploit il 2008 Tinti, che nel tratto pianeggiante si è adoperato affinché nessuno potesse prendere un significativo vantaggio lasciando poi spazio all’iniziativa del compagno. In precedenza, il succitato Nicoloso e Buscaglia avevano invece preso parte, sempre con la selezione marchigiana, al campionato italiano su pista a Forlì, mancando però la qualifica sia nella prova velocità a squadre che nell’omnium (scratch, corsa a tempo, corsa ad eliminazione e corsa a punti).

Nella stessa competizione era impegnato con le Marche per la SCD Alma Juventus pure Youssef Dahani, talento emergente degli Esordienti del DS Gabriele Gorini. Nella madison, in coppia con Edoardo Costantini, non ha purtroppo superato la qualificazione, mentre nella corsa punti ha staccato il pass per l’omnium prevalendo in una volata e piazzandosi ventesimo in graduatoria generale. Solita uscita divertente e proficua, inoltre, per i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, stavolta in trasferta a Faenza (RA). Nella categoria G1 Ginevra Agostini è salita sul gradino più alto tra le femmine, mentre tra i maschi Nicholas Vegliò è giunto in gruppo. Tra i G3 meritata affermazione per Marco Ringhini, tra i G4 soddisfacente quarta posizione di Sami Dahani e settima per Davide Giannetti, tra i G5 arrivo in gruppo per Nico Fossa e tra i G6 bel bronzo per Riccardo Agostini e buone prestazioni per Simone Ringhini e Diego Giannetti.

Prossimi impegni

sabato 12 agosto:

Giovanissimi a Rivotorto di Assisi (PG)

domenica 13 agosto:

Esordienti a Condino (TN)

Allievi a Scorzè (VE)

martedì 15 agosto:

Esordienti a Colfiorito (PG)

Allievi a Fiuminata (MC)