Al Museo del Balì autunno e inverno ricchi di eventi per tutti

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Colli al Metauro (PU) – L’autunno e l’inverno al Museo del Balì di Colli al Metauro sono stagioni ricche di eventi pensati per tutti, adulti e bambini, frutto di collaborazioni che hanno permesso di organizzare un calendario di iniziative variegato e stimolante. Il programma è stato presentato presso Confcommercio Marche Nord; il Comune di Colli al Metauro, infatti, fa parte dell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica curato dall’associazione.

“Il Museo del Balì – ha esordito Valentina Tonelli, responsabile comunicazione e immagine di Confcommercio – è un’assoluta eccellenza a livello nazionale, tra i quattro musei della scienza più importanti d’Italia. Un vanto per la nostra provincia e tutte le Marche, che può rappresentare sempre più un volano turistico. Questo calendario ricco e variegato, pensato per grandi e piccini è la dimostrazione di un’offerta viva, dinamica e capace di rinnovarsi continuamente”.

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“L’autunno – ha spiegato la Direttrice Scientifica del Museo del Balì, Francesca Cavallotti – si apre con un’importante novità: sono stati installati nuovi exhibit all’interno di tutto il museo, attraverso i quali il pubblico potrà toccare la scienza con mano. In particolare, i visitatori potranno scoprire di più riguardo la propagazione delle onde sonore, percezione, magnetismo e tanto altro, perché l’intento è quello di offrire esperienze sempre diverse”.

Quello del 10 e 11 ottobre sarà un fine settimana dedicato alle famiglie, in cui grandi e piccoli potranno mettersi alla prova con attività e sfide ispirate all’allenamento degli astronauti, sperimentando insieme quanto siano importanti il movimento, la coordinazione e il lavoro di squadra.

Domenica 11 ottobre il Museo del Balì partecipa anche a F@Mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un’occasione speciale per condividere il piacere della scoperta e vivere insieme un’esperienza all’insegna della scienza e del divertimento.

Sarà proposto al planetario una speciale proiezione in cui i ricordi d’infanzia della protagonista, raccontati in prima persona, permetteranno ai bambini e alle loro famiglie di scoprire semplici nozioni di astronomia: come orientarsi nello spazio, i cambiamenti del cielo nel giorno e nelle stagioni, i miti delle costellazioni.

Per i più curiosi ed amanti di enigmi, il 17 e 18 ottobre si terrà “INDIZI DI SCIENZA”, una speciale caccia agli indizi che trasforma il percorso espositivo in un grande gioco scientifico. Per risolvere gli enigmi non basterà guardarsi intorno: occorrerà osservare, ragionare, sperimentare e mettere alla prova la propria curiosità, utilizzando gli exhibit per trovare gli indizi nascosti.

L’ultimo weekend di ottobre porta tutti sotto la cupola del planetario digitale, con un appuntamento dedicato alle meraviglie del cielo: “UN CIELO, MILLE STORIE”, occasione per esplorare il cielo da una prospettiva diversa e lasciarsi sorprendere dalle sue tante storie.

Per Halloween, sabato 31 ottobre, non perdetevi il planetario più horror che c’è perché il weekend di Ognissanti al Museo del Balì si tinge di mistero. Al planetario lo spettacolo speciale “Stelle da Paura” permetterà di fare un viaggio tra gli oggetti più terrificanti del Sistema Solare e dello spazio profondo.

Nelle sale interattive, i visitatori scopriranno i pannelli dedicati alle curiosità scientifiche sulla paura: come reagisce il nostro sistema nervoso e perché alcune credenze e miti fanno ancora parte della nostra cultura. La magia dei weekend tematici proseguirà anche a novembre e dicembre, magico periodo dell’anno in cui al planetario del museo sarà proiettato lo spettacolo tematico “Viaggio al Polo Nord”, per vivere l’atmosfera del periodo natalizio osservando lo stesso cielo che osserva Babbo Natale.

“Tutti i weekend dell’autunno e dell’inverno al Museo del Balì – afferma il Presidente della Fondazione Villa del Balì, Roberto Lauri – saranno caratterizzati da offerte diversificate, pensate per pubblici ogni volta diversi. Per gli appassionati di astronomia sono in programma le osservazioni del Sole, per i più curiosi e amanti delle sfide è stata pensata una caccia agli indizi, da farsi a squadre, nelle sale del museo. Sono stati organizzati anche spettacoli tematici che trasformeranno il planetario in sala cinematografica, oltre ad attività scientifiche, giochi e laboratori per tutta la famiglia, da fare insieme, genitori e bambini”.

Il calendario completo nel sito www.museodelbali.it.