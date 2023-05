Al Salone del libro di Torino la protezione civile regionale con il progetto Stream

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Per la prima volta il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale è stato presente, con uno stand proprio, al Salone del libro di Torino per diffondere la cultura della protezione. Nello spazio dedicato a “libreria” hanno riscosso un notevole successo le pubblicazioni della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche sia di carattere scientifico, sulle tematiche riguardanti il rischio sismico e idrogeologico, sia le pubblicazioni, realizzate con fondi europei del progetto “Stream”, relative al rischio alluvione e destinate alla popolazione scolastica. Steam è un progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato dal programma INTERREG Italia Croazia, iniziato il 1° aprile 2020 e che si è concluso a dicembre 2022. L’obiettivo del progetto era quello di condividere, migliorare e implementare procedure per la protezione e l’allerta dei territori colpiti da inondazioni fluviali o mareggiate nelle zone costiere, oltre che spiegare le buone prassi in momenti di allerta in caso di condizioni meteo avverse. “L’Amministrazione regionale sta facendo un grande sforzo per formare i più giovani verso la cultura della protezione e della prevenzione che rappresenta un’importante colonna dell’educazione civica – afferma l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi – Le molte emergenze che le Marche hanno dovuto affrontare stanno rendendo il territorio molto resiliente, ma non basta. Partecipare al Programma europeo Stream ha aiutato a sensibilizzare le nuove generazioni su eventi che sono sempre più presenti sul nostro territorio”.

La pubblicazione relativa all’alluvione è stata trasformata anche in un video scaricabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=mICBsTze6z8.

Pubblicità