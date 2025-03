Al Sem ad Ancona nuove generazioni e nuova comunicazione

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Nella giornata conclusiva del SEM, Salone editoria Marche, la storia della comunicazione, dalle pagine di carta a quelle virtuali, con gli studenti protagonisti. L’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona ha accolto circa quattrocento alunni di istituti superiori di tutte le province, invitati ad un confronto su “I mezzi di comunicazione per le nuove generazioni, differenze tra televisione e web”.

“Il passaggio dalla televisione al web – ha sottolineato il Presidente Dino Latini – ha trasformato non solo il modo in cui apprendiamo, ma anche il modo in cui pensiamo, comunichiamo e viviamo le nostre esperienze quotidiane”. Nell’invitare i ragazzi e le ragazze a vivere l’incontro come “un’opportunità per imparare insieme”, Latini ha rimarcato quanto la scuola e la cultura abbiano un ruolo fondamentale in questo processo, “e noi, come istituzioni, dobbiamo fare la nostra parte, garantendo a tutti gli studenti gli strumenti necessari per essere cittadini digitali competenti e consapevoli”.

Pubblicità

Sul palco l’attore e content creator di Osimo Enrico Mazzieri, dal 2022 avvocato in tv con Forum, ha raccontato il suo podcast “Resistenza”, spiegando le differenze tra un prodotto televisivo e web, e le storie di attualità su cui indaga. Un metodo, quello dell’indagine, che lo accomuna al secondo relatore, Fabiano Massimi, in questo caso autore di inchieste su personaggi del passato, come Ida Dalser, protagonista del suo ultimo romanzo storico “Le Furie di Venezia”. Un thriller dedicato alle sconosciute e tragiche vicende della prima moglie di Benito Mussolini, rinchiusa in manicomio della laguna.

All’iniziativa, a cui era presente anche la consigliera regionale Micaela Vitri, componente dell’Ufficio di presidenza, è intervenuto per l’Ufficio scolastico regionale Massimo Iavarone. Gli studenti hanno avuto anche l’occasione di visitare gli stand degli editori allestiti nella Sala delle Polveri. Le scuole presenti erano il liceo artistico Scuola del libro di Urbino, i licei classici di Senigallia, Fabriano, Osimo e Fermo, gli Istituti comprensivi Polo 3 di Fano e Galileo Galilei di Jesi.

La seconda edizione del Sem, organizzato dal Consiglio regionale, in collaborazione con EdiMarca associazione editori marchigiani e Libri ed Eventi, con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura, nella tre giorni di Salone ha proposto oltre 40 appuntamenti, coinvolgendo circa trenta editori marchigiani.