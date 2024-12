Al Teatro della Fortuna va in scena “Cose che so essere vere”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Dal 3 al 5 gennaio 2025, al Teatro della Fortuna di Fano, andrà in scena “Cose che so essere vere” (Things I Know to Be True) di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia di Valerio Binasco. Giuliana De Sio e Valerio Binasco sono i protagonisti di questo toccante, divertente e coraggioso dramma che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio. Insieme a loro, nel primo allestimento italiano del potente testo di Bovell, Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Stefania Medri. Le scene e le luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati, il suono di Filippo Conti, video e pittura di Simone Rosset. Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale, dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di HLA Management Pty Ltd.

Cose che so essere vere ha debuttato in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino, il 7 ottobre 2024. Attualmente è in tournée fino al 2 febbraio 2025 nelle principali città italiane.

La pièce è ambientata in una villetta nella periferia meridionale di Adelaide, in Australia, dove vivono Bob e Fran Price. Quando Rosie, la più giovane dei loro quattro figli, torna rocambolescamente a casa dopo un breve viaggio in giro per l’Europa è certa di far parte di una famiglia solida e inossidabile: ma all’arrivo della ragazza le crepe che silenziosamente si sono insinuate nei rapporti tra i familiari ribaltano ogni certezza. Il testo è una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali, che muta continuamente punto di vista attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire sé stessi, al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori. Andrew Bovell (1962), scrittore e drammaturgo australiano pluripremiato, autore di numerosi testi tra cui Speaking in Tongues di cui ha curato l’adattamento cinematografico dal titolo Lantana, e When the Rain Stops Falling, affronta in questo dramma la perdita di fiducia e il potere del passato di plasmare il futuro.

Valerio Binasco scrive nelle sue note: «Cose che so essere vere appare fin dalla prima lettura come un testo di grande impatto emotivo. Bovell penetra senza pudore in tutti i sentimenti che possono dar vita a un “ritratto di famiglia” e cattura la nostra commozione. La sua è una scrittura agile e libera che mostra virtuosisticamente una tecnica molto contemporanea, ma per fortuna non è un autore innamorato della sola tecnica. Si direbbe anzi che la sua idea di teatro contemporaneo non possa fare a meno di qual caro vecchio arnese – ancora tanto amato da me e da gran parte del pubblico – che è il raccontare una storia. Caso abbastanza raro tra gli autori contemporanei, Bovell crede infatti nella trama ancor più di quanto creda nella pura forma. Questa caratteristica dà un sapore piacevolmente retrò ai suoi drammi, che per quanto riguarda il resto – struttura e personaggi – sono invece molto contemporanei.

Cose che so essere vere è una commedia malinconica di persone che volevano fare della propria famiglia un’isola felice, ma hanno edificato il proprio sogno di felicità su verità nascoste, sepolte nelle fondamenta e soffocate nel silenzio, finendo per sbattere contro l’infelicità assoluta».

Valerio Binasco, Direttore artistico del Teatro Stabile di Torino dal 2018, è considerato tra i più autorevoli esponenti della scena teatrale italiana, come testimoniano anche i numerosi premi ricevuti (cinque premi Ubu, due premi dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, due premi Le Maschere del Teatro Italiano, un premio ETI Gli Olimpici del Teatro, un premio Linea d’ombra e un premio Flaiano). Nel corso della sua carriera, dedicata soprattutto alla prosa, ma anche al cinema e all’opera, ha saputo coniugare ricerca e rigore estetico con uno stile registico sempre capace di entrare in relazione con il pubblico: si è distinto, infatti, sia per la rilettura innovativa e originale dei grandi titoli del repertorio, sia per l’attenzione alla drammaturgia contemporanea (di riferimento sono le sue regie di testi di Fosse, Pinter, Ginzburg, McDonagh, Paravidino, McPherson), sia per la formazione dei giovani talenti. Tra le sue regie per il Teatro Stabile di Torino figurano: Sogno d’autunno, Don Giovanni, Amleto, Arlecchino servitore di due padroni, Rumori fuori scena, Il piacere dell’onestà, Le sedie, Sogno di una notte di mezza estate, Ifigenia e Oreste, Dulan la sposa, Sei personaggi in cerca d’autore, La ragazza sul divano.

COSE CHE SO ESSERE VERE

(Things I Know to Be True)

di Andrew Bovell

traduzione Micol Jalla

regia Valerio Binasco

con Giuliana De Sio, Valerio Binasco

Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Stefania Medri

scene e luci Nicolas Bovey

costumi Alessio Rosati

suono Filippo Conti

video e pittura Simone Rosset

Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

Cose che so essere vere è stato prodotto per la prima volta dalla State Theatre Company of South Australia e da Frantic Assembly nel 2016.

In accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di HLA Management Pty Ltd

PERSONAGGI E INTERPRETI

I PRICE

BOB – Valerio Binasco

FRAN – Giuliana De Sio

I LORO FIGLI

PIP – Stefania Medri

MARK/MIA – Giovanni Drago

BEN – Fabrizio Costella

ROSIE – Giordana Faggiano

LA TOURNÉE DELLO SPETTACOLO:

7 – 27 ottobre 2024 | Teatro Carignano | Torino | Prima nazionale

29 ottobre – 3 novembre 2024 | Teatro Franco Parenti | Milano

6 novembre 2024 | Teatro Goldoni | Livorno

9 – 10 novembre 2024 | Teatro Manzoni | Pistoia

14 – 17 novembre 2024 | Teatro Comunale | Bolzano

21-24 novembre 2024 | Teatro Sociale | Trento

28 novembre – 1° dicembre 2024 | Politeama Rossetti | Trieste

4 – 8 dicembre 2024 | Teatro Bellini | Napoli

11 – 22 dicembre 2024 | Teatro Ambra Jovinelli | Roma

3 – 5 gennaio 2025 | Teatro della Fortuna | Fano

8 – 12 gennaio 2025 | Teatro Verdi | Padova

16 – 19 gennaio 2025 | Teatro Mario del Monaco | Treviso

23 – 26 gennaio 2025 | Teatro Verdi | Salerno

30 gennaio – 2 febbraio 2025 | Teatro Metastasio | Prato