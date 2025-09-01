Al velodromo Glauco Servadei di Forlì la SCD Alma Juventus Fano presente con tutte le sue categorie

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Era rappresentata da tutte le sue categorie la SCD Alma Juventus Fano sull’ovale del velodromo Glauco Servadei di Forlì, dove gli arancio-aragosta hanno gareggiato nell’appuntamento infrasettimanale su pista. Per gli Allievi dei DS Gabriele Gorini e Filippo Beltrami erano impegnati Massimo Ranieri e Luca Conti, giunti rispettivamente diciannovesimo e ventitreesimo nello scratch confermandosi nelle medesime posizioni anche dopo la corsa a punti. Nono posto assoluto invece per il 2011 Diego Giannetti, degli Esordienti 2° Anno del DS Samuele Mancinelli, ben comportatosi nello scratch e secondo nella volata finale della corsa a punti.

Completano la spedizione fanese i Giovanissimi, accompagnati dal DS Noureddine Dahani nei loro primi approcci su pista. Tra i G5 terzo Tommaso Dominici e quarto Marco Ringhini ed un po’ più attardati Eugenio Binda e Riccardo Cerioni, rallentati da una caduta davanti a loro, mentre tra i G6 Davide Giannetti si è piazzato sesto e Sami Dahani settimo. Per ognuno di essi è stata comunque una bella ed entusiasmante esperienza, affrontata peraltro con bici da strada. Gli Allievi della SCD Alma Juventus si sono poi sobbarcati la lunga trasferta sino in Basilicata per partecipare alla 63^ Medaglia d’oro SS Annunziata, in programma a Baragiano (PZ). Su un percorso ondulato con due salite in prossimità dell’arrivo i portacolori arancio-aragosta hanno tenuto il passo nei giri bassi, ma hanno pagato dazio quando sono aumentate le pendenze.

Alla fine il migliore dei suoi è stato Kevin Piccioli, sedicesimo, seguito da Youssef Dahani, trentesimo complice però anche un salto di catena. Purtroppo superati dal finecorsa a 3 km dal traguardo Pietro Brancati e Luca Conti, ritirato Massimo Ranieri. Per la cronaca, ad imporsi è stato il pugliese Francesco Dell’Olio della Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi. E sono state due le uscite pure per gli Esordienti della società del presidente Graziano Vitali, di scena nel weekend ad Imola (BO) presso il leggendario autodromo Enzo e Dino Ferrari per il 29° GP Fabbi.

In una delle manifestazioni ciclistiche più prestigiose a livello giovanile in Italia, con gare distinte tra 1° e 2° Anno ed entrambe piuttosto veloci, Riccardo Violini ha riportato un buon risultato fra i più piccoli classificandosi trentesimo in una corsa vinta dal toscano Matteo Verdini della UC Piano di Mommio (LU) e Simone Ringhini si è distinto fra i più grandi chiudendo ventottesimo alle spalle del fuggitivo Alessandro Pazzaglini del GS Pianello (AN).

Sempre tra i 2° Anno non hanno completato la missione Riccardo Agostini, Diego Giannetti e Federico Pogliaghi, fermatisi a metà tragitto. Avrebbero dovuto tornare in sella una seconda volta nella stessa location anche i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, ma la pioggia di sabato ha indotto l’organizzazione ad annullare la competizione.

Prossimi impegni

giovedì 4 settembre

Esordienti ed Allievi a Forlì

venerdì 5 settembre

Esordienti ed Allievi a Misano (RN)

sabato 6 settembre

Giovanissimi a Misano (RN)

domenica 7 settembre

Esordienti a Ponte San Giovanni (PG)

​Allievi a Figline Valdarno (FI)