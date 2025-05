Al via Gabicce Food Fusion. I piatti internazionali si fondono con la tradizione locale

0 Condividi Facebook Twitter

Gabicce Mare (PU) – Ricette e ingredienti provenienti da tradizioni culinarie diverse, vicine o distanti, che si fondono tra loro e danno origine a piatti nuovi che racchiudono elementi di vari Paesi di provenienza. E’ questa la definizione di cucina fusion.

La CNA di Pesaro e Urbino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Gabicce Mare, Riviera Banca e il Confidi Uni.co. organizza per quattro giorni (da venerdì 30 a lunedì 2 giugno), la prima edizione di Gabicce Food Fusion, cene, cocktail finger food dal sapore internazionale con piatti e ricette ispirate a Paesi di tutto il mondo rielaborate secondo il gusto e l’estro di chef, ristoratori e barman gabiccesi. Piatti tipici di Spagna, Francia, Germania, Giappone, Perù, Brasile, Austria, Irlanda, Cuba, Repubblica Dominicana, saranno reinterpretati e proposti da sei ristoranti della perla dell’Adriatico.

Aderiscono alla prima edizione di Gabicce Food Fusion i ristoranti e bar: Anna; Bayon; la Bussola; la Cambusa; 44 Caffè; al Mazzini; Osteria Marè; Porto 36; Rabuki to be; lo Squero; Telodirò; Il Traghetto; Bar Tom; TinBòta, Via Panoramica (ex Eden Rock).

Nei quattro giorni i ristoranti e bar aderenti proporranno piatti e menù internazionali attraverso una cucina di fusioni che si richiama a Paesi geograficamente vicini come ad esempio Francia e Spagna ad altri lontanissimi come Giappone, Perù, Cuba, Repubblica Dominicana. Gabicce Food fusion non ha posto limiti di distanza alle contaminazioni che si possono ottenere nei piatti e nei cocktail.

Per CNA Agroalimentare “La cucina fusion ha un significato preciso: rappresenta un mix non solo di ingredienti ma anche di usanze, storia e tradizione. Oltre al gusto la cucina fusion mescola tecniche e idee per risultati creativi insoliti. E’ una cucina che rappresenta anche un modo di concepire la cultura gastronomica che ha nella sperimentazione la sua parola d’ordine. E con un pizzico di coraggio che tra i fornelli non guasta.

L’obiettivo di Gabicce Food Fusion è quello di creare ricette assolutamente originali mixando, mischiando, provando accostamenti che possono sembrare azzardati ma che possono dare origine a gusti e risultati inaspettati.