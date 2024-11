Al via i percorsi espositivi di ‘Fano, città del Teatro della Fortuna’

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – In occasione della nona edizione della rassegna regionale Grand Tour Cultura, quest’anno dedicata al tema ‘Marche, Terra dei Teatri’, la città di Fano ha organizzato un triplice evento espositivo che vedrà protagonisti il museo del Palazzo Malatestiano, la Biblioteca Federiciana e, naturalmente, il Teatro della Fortuna. ‘Fano, città del Teatro della Fortuna’, questo il titolo dell’iniziativa caratterizzata dai tre percorsi espositivi, aprirà i battenti giovedì 14 novembre e si concluderà domenica 8 dicembre. In cabina di regia l’assessorato alla Cultura e Beni Culturali, il Sistema bibliotecario comunale (Biblioteca Federiciana e Mediateca Montanari) e la Fondazione Teatro della Fortuna.

Al museo del Palazzo Malatestiano sarà possibile ammirare una selezione di dipinti e incisioni su rame che raccontano l’opera di Giacomo Torelli, il celebre scenografo fanese del XVII secolo, figura di spicco nella scena culturale della sua epoca ed elemento centrale della mostra: progettista del primo Teatro della Fortuna, Torelli ha infatti segnato la storia del teatro italiano ed europeo con le sue innovazioni nell’arte scenica, portando il suo nome a diventare sinonimo di grande maestria nella progettazione teatrale. Le opere esposte raccontano ancora, dopo oltre tre secoli, l’importanza della scenografia barocca e il suo ruolo fondamentale nell’esperienza visiva del pubblico dell’epoca.

La Biblioteca Federiciana sarà la splendida cornice in cui ammirare una selezione di manoscritti e disegni di Luigi Poletti, ingegnere e architetto che ha progettato il rinnovato Teatro della Fortuna tra il 1845 e il 1863. Il foyer del Teatro della Fortuna, infine, ospiterà una selezione della mostra del 1990, nata per sollecitare la riapertura del teatro dopo un lungo e accurato restauro: grazie a fotografie storiche e documenti d’epoca, i visitatori potranno ripercorrere la storia del Teatro e comprendere il suo ruolo fondamentale nella vita culturale di Fano.

“Sono felice che la Fondazione Teatro della Fortuna e il nostro Settore Cultura stiano collaborando in modo così proficuo – commenta con soddisfazione il sindaco Luca Serfilippi – Queste proposte sono solo le prime di una lunga serie con cui vogliamo far rivivere il teatro e la cultura. Giacomo Torelli, in particolare, è una figura molto importante della nostra città e merita di essere valorizzato nel modo migliore”. Tutto l’entusiasmo degli organizzatori nelle loro parole: “L’iniziativa, non solo fanese ma marchigiana vista la portata regionale della rassegna – spiega l’assessore Lucia Tarsi – avrà delle evoluzioni future con ospiti importanti che per ora preferisco scaramanticamente non citare. Lo dico perché è nostra intenzione cogliere lo spunto dei percorsi espositivi di ‘Fano, città del Teatro della Fortuna’ per far ripartire l’offerta culturale cittadina. Ripartiamo infatti dal centro nevralgico, che non è solo il centro fisico, cioè la piazza, ma qualcosa di più: è la bellezza che racchiude e ciò che rappresenta per i fanesi. Tutti, anche gli altri luoghi che ospitano questa mostra, la Sala dei Globi in primis, sono spazi meravigliosi che tanti non conoscono e che è bene, anzi benissimo, che tutti, in primis gli studenti, abbiano modo di visitare e ammirare”. Sulla stessa lunghezza d’onda il dirigente Ignazio Pucci, dirigente del Settore Cultura: “Abbiamo subito aderito a questa iniziativa che la Regione promuove da nove anni per favorire la fruizione dei luoghi della cultura – sono le sue parole – cercando di sviluppare il tema di quest’anno che è ‘Marche terra dei teatri’. Abbiamo così pensato una mostra con tre sezioni distinte, che ha anche un filo logico dal punto di vista cronologico. Ringrazio tutti i curatori delle tre sezioni: Claudia Cardinali e Flavia Casillo per il museo del Palazzo Malatestiano e Valeria Patregnani e Michele Tagliabracci per gli allestimenti al teatro e alla Biblioteca Federiciana”.

“Vogliamo mantenere il contatto con la città e rassegne come questa certamente ci aiutano a farlo – conclude il presidente della Fondazione Teatro, Stefano Mirisola – E’ la dimostrazione che con il gioco di squadra si raggiungono obiettivi importanti”.

L’inaugurazione dei percorsi espositivi è prevista per giovedì 14 novembre alle 17, partendo dal museo del Palazzo Malatestiano e proseguendo poi tra la Biblioteca Federiciana e il Teatro della Fortuna: le mostre sono ad ingresso libero sia al Teatro sia alla Biblioteca Federiciana, mentre la visita all’esposizione presso il museo del Palazzo Malatestiano sarà inclusa nel biglietto di ingresso, ad eccezione del giorno dell’inaugurazione.

Info: Palazzo Malatestiano 0721 887845 (mail museocivico@comune.fano.pu.it); Biblioteca Federiciana 0721 887473 (mail federiciana@comune.fano.pu.it); Teatro della Fortuna 0721 800750 (mail segreteria@teatrodellafortuna.it).