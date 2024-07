Al via i Week Gastronomici d’(A)mare

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Con l’inizio di luglio sono partiti i Week Gastronomici d’(A)mare, promossi come sempre da Confcommercio Marche Nord insieme all’associazione Ristoratori Pesaro Urbino. Una iniziativa che, come i Weekend Gastronomici di primavera ed autunno, cresce edizione dopo edizione. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare il territorio e la ristorazione di qualità, della costa e dell’entroterra in perfetta sinergia e collegamento.

Itinerari nella costa della Provincia di Pesaro e Urbino è il sottotitolo di questa edizione che vede protagonisti ben 19 ristoranti tra Casteldimezzo, Gradara, Pesaro e Fano: l’occasione per godere dei piaceri della tavola e conoscere luoghi suggestivi.

A luglio e settembre il giovedì e la domenica sera in 19 ristoranti la possibilità di gustare menù di qualità ad un prezzo speciale. Presenti anche alcune proposte di carne. Numerosa l’adesione delle attività fanesi, grazie al grande lavoro svolto dalla presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini e dalla presidente dell’Associazione Ristoratori di Fano Martina Carloni.

“E’ una iniziativa a cui teniamo particolarmente – sottolinea Marcolini – che ormai da anni riscuote un ottimo successo perché la formula è vincente. Un’occasione per degustare specialità enogastronomiche e scoprire le tante bellezze del nostro territorio. Con i Week end Gastronomici si promuovono e valorizzano le nostre eccellenze e la cucina locale e diamo valore ai nostri ristoratori, con indubbi benefici per economia e turismo”.

Molto soddisfatta la presidente dell’associazione Ristoratori di Fano Martina Carloni; sono ben 14 le attività fanesi che partecipano all’iniziativa: “I Week Gastronomici d’(A)mare sono frutto dell’ottima sinergia tra Confcommercio, ristoratori, enti ed associazioni, fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi iniziativa. Sono particolarmente soddisfatta per la notevole partecipazione dei ristoranti fanesi, che dimostra la grande validità di questa proposta capace di valorizzare la ristorazione in generale, dai piatti ai nostri straordinari vini. Si è fatto in questi mesi insieme al vicepresidente Enrico Cerioni, alla presidente Marcolini e a tutto lo staff di Confcommercio un grande lavoro di squadra e ora si stanno raccogliendo i frutti”.

Le attività aderenti sono: Taverna del Pescatore a Casteldimezzo; Cocobongo, Polo Pasta&Pizza, Uldergo a Pesaro; La Nuova Gradarina a Gradara; Alla Lanterna, Birrificio Renton, Chalet del Mar, Da Tano, Gioia, Il Galeone, Il Giardino dei Sapori, La Mandria Ristorante Pizzeria, La Taverna dei Pescatori, La Tressa Bistrot by Almare, Lidia’s Bistrot, Osteria Dalla Peppa, Sambuga e Villa Marina a Fano.

I Week Gastronomici d’(A)mare sono promossi con la preziosa collaborazione di: Enti Bilaterali Commercio e Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino, CCIAA Marche, Riviera Banca, Gruppo Hera, Teamsystem.

Il calendario dei Week Gastronomici D’(A)mare è consultabile anche sul sito: www.confcommerciomarchenord.it