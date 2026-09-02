Al via la 29ª edizione Festa della Pera Angelica

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Pesaro – È stata presentata questa mattina, nella sede di Confcommercio Marche Nord a Pesaro, la 29ª edizione della Festa della Pera Angelica di Serrungarina, nel comune di Colli al Metauro. L’evento, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre, si rinnova di anno in anno con tante novità e appuntamenti, mantenendo come protagonista assoluto la Pera Angelica, riconosciuta dal 2001 come prodotto agroalimentare tradizionale dalla Regione Marche. Ad inaugurare la manifestazione sarà, sabato 5 settembre alle ore 10:30 presso il ristorante Il Mandorlo, un importante convegno dedicato alle peculiarità del frutto, sia dal punto di vista agronomico come cultivar, sia da quello enogastronomico.

«Questo evento è davvero un’eccellenza a tutto tondo – afferma il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti – e ci tengo particolarmente a ringraziare la Pro Loco di Serrungarina, che si spende al massimo con impegno, professionalità e dedizione. Sottolineo inoltre l’importanza della rete organizzativa creata tra le numerose associazioni e i sostenitori del nostro territorio. La Pera Angelica è una tipicità d’eccellenza riconosciuta dalla Regione Marche e, grazie anche al lavoro dell’assessore all’Agricoltura Enrico Rossi, stiamo lavorando per valorizzarla ulteriormente su scala nazionale e internazionale. Ha proprietà organolettiche uniche – conclude il primo cittadino – e per questo intendiamo promuoverla in ogni modo possibile».

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«Nel corso degli anni abbiamo capito la strada giusta da seguire – ribadisce il presidente della Pro Loco di Serrungarina, Tommaso Berloni – lavorando giorno dopo giorno per migliorarci. Per questa ventinovesima edizione confermiamo i punti di forza storici, ma parallelamente cerchiamo di innovare, portando novità e curiosità con coraggio e grande impegno».

«La Festa della Pera Angelica – sottolinea la presidente del Consiglio comunale di Colli al Metauro, Emanuela Regini – è la nostra manifestazione principale e la macchina organizzativa si attiva al massimo per la sua riuscita. È un evento firmato dalla Pro Loco di Serrungarina, ma che richiede l’aiuto indispensabile di tutti: associazioni, sostenitori e volontari. A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere un profondo ringraziamento a chiunque stia collaborando».

L’Amministrazione comunale, la Pro Loco di Serrungarina, l’Associazione Produttori della Pera Angelica e i tanti volontari sono pronti ad accogliere il pubblico con un ricco programma di appuntamenti enogastronomici, musicali e di intrattenimento. Per l’occasione, il Comune di Colli al Metauro – inserito nel network degli Itinerari della Bellezza – metterà a disposizione un servizio di navetta gratuito con partenza da Tavernelle verso Serrungarina.

di Giuseppe Frassinelli