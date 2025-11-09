Al via la 48ª edizione di “Cartoceto DOP, il Festival”

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Ha preso il via la 48ª edizione di “Cartoceto DOP, il Festival – Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva di Cartoceto”. Mercato dei produttori, degustazioni, osterie, arte e tanta musica caratterizzano questa edizione dedicata all’oro verde delle Marche, con un programma ricco e di grande valore culturale.

Al taglio del nastro, tra le varie personalità istituzionali, erano presenti l’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, e il neoassessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Marche, Enrico Rossi. Rossi ha voluto sottolineare con fermezza e orgoglio l’importanza di questa manifestazione, ricordando come l’olio extravergine d’oliva di Cartoceto rappresenti un’eccellenza: la prima DOP olearia della regione.

«Ci tenevo molto a essere presente – afferma l’onorevole Mirco Carloni – per il semplice fatto che l’olio di Cartoceto è un prodotto straordinario e, come istituzioni, dobbiamo garantire un importante supporto affinché non venga mai declassato. È un momento storico per gli olivicoltori, perché sono in corso cambiamenti che mettono a rischio la produzione dell’olio. Proprio per questo il governo, con il programma Coltiva Italia, ha stanziato 300 milioni di euro per impiantare varietà di olivo più resistenti alle malattie. L’olio di Cartoceto – prosegue Carloni – è un prodotto straordinario da tutelare al massimo, ma bisogna anche saperlo valorizzare: non può e non deve costare come un qualsiasi altro olio».

«Dobbiamo inserire questo straordinario prodotto agricolo – afferma il neoassessore all’Agricoltura Enrico Rossi – all’interno di una mirata strategia turistica e non solo, per dare valore e forza a questo prodotto e a tutta l’agricoltura marchigiana. Per me oggi è un orgoglio e un’emozione poter dare seguito a questa manifestazione, alla quale tengo particolarmente, perché, come DOP olearia, rappresenta un’eccellenza unica per la nostra regione e, nei miei tre mandati da sindaco di Cartoceto, ci abbiamo lavorato tanto».

di Giuseppe Frassinelli