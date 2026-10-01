Al via la Conferenza di Sistema 2026 di Confcommercio, Marche Nord presente

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Pesaro – Da oggi e fino al 3 ottobre, la splendida cornice del VOI Tanka Village a Villasimius, in Sardegna, ospita uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per Confcommercio: la Conferenza di Sistema. Tre giorni intensi di confronto, condivisione e progettazione per tracciare insieme le linee guida del futuro del comparto. Per Confcommercio Marche Nord e Terziario Donna sono presenti rispettivamente la Vicepresidente provinciale Barbara Marcolini e la presidente Claudia Parmeggiani.

Il cuore operativo di questa edizione sarà animato dai Gruppi di Lavoro Paralleli, che si concentreranno su sette pilastri strategici legati agli “Strumenti di marketing associativo”: fare rete con i servizi consolidati – per rafforzare i legami e le sinergie interne; sperimentare nuovi strumenti associativi – guardando all’innovazione e alle nuove opportunità; il contratto di lavoro e i suoi strumenti – un focus cruciale su bilateralità, welfare, previdenza, formazione e sanità; rappresentare i (nostri) interessi a tutti i livelli – per far sentire la voce delle imprese con forza e autorevolezza; organizzare la rappresentanza, Cluster & Categorie – per una struttura sempre più vicina alle specificità del territorio; ComMunico ERGO SUM – perché la comunicazione strategica è alla base della nostra identità; territorio e accessibilità – analizzando le filiere del turismo-cultura e trasporti-logistica nel tempo delle grandi transizioni.

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“Una fondamentale e preziosa occasione di crescita alla quale siamo molto contenti di partecipare”, sottolineano Marcolini e Parmeggiani.