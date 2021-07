Al via MArCHESTORIE Show

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Sei appuntamenti per raccontare storie e bellezze dei borghi: ai nastri di partenza “MarCHESTORIE Show”, spettacoli itineranti che attraverseranno la nostra regione alternando video racconti, narrazioni live, momenti dal vivo con ospiti sul palco, gruppi musicali folcloristici e rievocazioni storiche fedeli alle tradizioni locali. Esordio ad Ascoli Piceno, giovedì 29 luglio, ore 21 (è gradita la prenotazione al 3881085220), nella maestosa cornice di Piazza del Popolo. Poi tappe a Fermo il 18 agosto, Senigallia (22 agosto), Macerata (25 agosto), Fano (29 agosto), Civitanova Marche (1 settembre).

“C’è grande voglia di rilancio e di essere protagonisti di tutto il territorio, a partire dai borghi delle aree interne e dell’area colpita dal sisma – dichiara l’assessore alla Cultura della Regione Marche, Giorgia Latini – La valorizzazione dei piccoli centri è un tema centrale nella strategia di sviluppo regionale e il Festival MArCHESTORIE è una prima risposta inserita anche nel Piano triennale della Cultura: c’è ancora molto da fare, ma l’entusiasmo non manca”.

La conduzione sarà a cura di Paolo Notari, direttore artistico, insieme ad Alberto Toso Fei. Il cast fisso vedrà la presenza di Gastone Pietrucci e la Macina, il più importante artista marchigiano storico di musica tradizionale. La consulenza scientifica sarà affidata a Giacomo Recchioni, la regia ad Achille Natali, la regia teatrale a Sabino Morra, la direzione di scena a Mimmo Scaricamazza, la direzione ad Angela Tassi per la Produzione FLEXUS Iniziative Srls. La rassegna è un’anteprima della prima edizione del Festival MarCHESTORIE Racconti & tradizioni dai borghi in festa, in programma tra il 2 e il 19 settembre e che toccherà 56 Comuni delle 5 province marchigiane. Il progetto della Regione Marche, in collaborazione con AMAT e Fondazione Marche Cultura, coinvolgerà tutto il territorio marchigiano, dal mare alle montagne: antichi abitati arroccati, fortezze medievali, città meravigliose e chiese dal fascino misterioso.

Sarà un festival itinerante per scoprire luoghi, tradizioni, cibi, vicende millenarie e storie dei borghi delle Marche e rincorrere emozioni tra spettacolo e divertimento. Gli spettacoli presentati alterneranno video racconti, narrazioni live, momenti dal vivo con ospiti sul palco, gruppi musicali folcloristici e rievocazioni storiche fedeli alle tradizioni locali. MArCHESTORIE Show toccherà le seguenti piazze:

29 luglio Ascoli Piceno, ore 21 – Piazza del Popolo (è gradita la prenotazione al 3881085220)

18 agosto Fermo – Piazza del Popolo

22 agosto Senigallia – Piazza Garibaldi

25 agosto Macerata – Piazza della Libertà

29 agosto Fano – Piazza XX Settembre

1 settembre Civitanova Marche – Arena Varco sul Mare