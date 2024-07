Al via Urbino Plays Jazz

0 Condividi Facebook Twitter

Urbino – Plays Jazz celebra il suo decimo anniversario con una serie di eventi dal 2 al 4 agosto, trasformando Urbino in un grande palcoscenico a cielo aperto per il jazz.

L’edizione 2024, organizzata dall’associazione Urbino Jazz Club con il sostegno dei comuni di Urbino e Sant’Angelo in Vado, e con il patrocinio di Nuovo Imaie e della Galleria Nazionale delle Marche, promette eventi imperdibili. In occasione del decennale, tutti i concerti saranno gratuiti, un gesto speciale per festeggiare questo traguardo significativo.

Il festival inizia il 2 agosto alle 18:15 in Piazza delle Erbe con il progetto Volumetrica, che offrirà un DJ set con groove, funky, soul e afrobeat, creando un’atmosfera avvolgente. Alle 21:15 in Piazza Duca Federico, Cristina Russo and Neo Soul Combo condurranno il pubblico attraverso sonorità che evocano i paesaggi siciliani. La giornata si concluderà alle 23:00 in Piazza della Repubblica con Sara Zaccarelli and The Soul Train Quartet, che con il suo background nella Black Music farà viaggiare il pubblico tra classici del soul e composizioni originali.

Il 3 agosto alle 18:15 in Piazza delle Erbe sarà il turno del Wasted Generation Quintet. Questi giovani musicisti, nati tra il ’96 e il 2000, presenteranno una performance ricca di innovazione e personalità. La serata continuerà alle 21:15 a Palazzo Ducale con il pianista Luca Filastro e l’ospite speciale Raphael Gualazzi, che omaggeranno Paolo Conte e interpreteranno classici americani. Ingresso con biglietto della Galleria Nazionale delle Marche. Alle 23:00 in Piazza della Repubblica, Il Mago Del Gelato chiuderà la serata con una combinazione unica di funk, afrobeat e jazz.

Il festival si concluderà il 4 agosto. Alle 18:15 in Piazza delle Erbe, il Vittorio Solimene Quartet presenterà “Alexithymia”, un progetto che racconta storie senza parole attraverso musica originale. La chiusura del festival sarà alle 21:15 in Piazza Duca Federico con il Marco Pacassoni Trio featuring Amik Guerra. Il vibrafonista e compositore Marco Pacassoni, insieme al trombettista cubano Amik Guerra, offriranno una performance indimenticabile seguita da una jam session. Info su www.urbinojazzclub.com.