Alcuni ragazzi della SCD Alma Juventus Fano al Trofeo delle Regioni a Firenze

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Con gli Allievi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli a ricaricare le pile in coincidenza di un weekend per loro senza gare, ma con una domenica consacrata ad un probante allenamento sul Monte Petrano sino alla cima dedicata a Michele Scarponi ed a tutte le vittime della strada, nello scorso fine settimana è toccato ad Esordienti e Giovanissimi della SCD Alma Juventus Fano tenere alto il nome della società arancio-aragosta sfidando il persistente caldo torrido. Due Allievi e tre Esordienti avevano però in precedenza difeso i colori delle Marche al Trofeo delle Regioni – Area Centro, sulla pista del velodromo “Enzo Sacchi” di Firenze.

Youssef Dahani e Tommaso Buscaglia con la rappresentativa Allievi si sono piazzati quarti nella velocità a squadre e quinti in coppia nella madison, specialità nella quale Diego Giannetti e Marco Amadori sono giunti sesti con la selezione Esordienti. Nella stessa categoria, Kevin Piccioli si è invece classificato sedicesimo nell’omnium individuale.

Pubblicità

Sempre nell’omnium degno di nota il sesto posto di Letizia Esposto Giovanelli, unica donna al via per le Marche, quattordicenne fanese doc cresciuta nella SCD Alma Juventus Fano ed attualmente in forza alla Bicifestival Riccione. Gli Esordienti del DS Gabriele Gorini sono stati poi impegnati al 21^ edizione della Corsa delle Pesche, svoltasi nella vicina Montelabbate (PU) su un percorso di 4,7 chilometri ondulato con uno strappo di 300 metri sull’arrivo di ciascun giro.

Tra i 1° Anno, dove Simone Ringhini è stato bravo a ricucire un tentativo di fuga, ottavo Lorenzo Mancini e nono Riccardo Agostini, mentre tra i 2° Anno Kevin Piccioli e Marco Amadori hanno tagliato il traguardo col gruppo. Buoni piazzamenti anche per i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, che hanno partecipato all’11° Trofeo “Marzio Rinaldoni” a Potenza Picena (MC). Fra i G1 quarto Federico Guarini, settimo Diego Roscini ed ottavo Rocco Ricci, fra i G2 seconda Ginevra Agostini tra le femmine e decimo Mattia Cassiani tra i maschi, fra i G3 nono Mattia Mancini, fra i g4 secondo Marco Ringhini, sfiorando la vittoria, sesto Tommaso Dominici ed ottavo Davide Leonardi e fra i G5 quinto Davide Giannetti e settimo Sami Dahani.

Prossimi impegni

domenica 4 agosto

Giovanissimi a Reda (RA)

Esordienti ed Allievi a Forlì