Alessandro Tarabelli nella presidenza nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo

Roma – Alessandro Tarabelli entra a far parte della Presidenza nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo. Il presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, regista e fondatore del collettivo di registi Subwaylab, impegnato da oltre quindici anni in produzioni video, spot, documentari e film, rappresenterà le istanze del cinema marchigiano al tavolo della presidenza nazionale dell’associazione che raggruppa produzioni, maestranze e attori del comparto del cinema e dell’audiovisivo. Il regista jesino, già portavoce dell’associazione, era stato nominato presidente regionale lo scorso giugno. Con lui a Roma, per il Consiglio nazionale, la delegazione Marche composta da Davide Lomma, presidente CNA Cinema e Audiovisivo di Pesaro e Urbino e Leonardo Accattoli, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo di Macerata ed il coordinatore regionale Claudio Salvi (in foto)

Tarabelli, intervenuto nel corso del consiglio nazionale che ha riconfermato Gianluca Curti presidente nazionale, ha testimoniato il lavoro fatto in questi ultimi 4 anni nelle Marche da CNA Cinema e Audiovisivo; un’importante e consolidata realtà di rappresentanza per il settore delle produzioni e non solo.

“£In questi pochi anni – afferma Tarabelli – abbiamo creato una rete di ascolto, ci siamo confrontati con le istituzioni ma abbiamo raccolto le istanze di una categoria che prima dell’arrivo di CNA Cinema non aveva cittadinanza in questa regione. Grazie a un grande lavoro di squadra e di confronto continuo con le istituzioni abbiamo ottenuto importanti risultati. Ma molti altri dovremo raggiungerli, come ad esempio una legge regionale sul cinema e finanziamenti certi anche per le produzioni della regione.

“Ed è per questo – ha detto Tarabelli – che ci impegneremo fortemente nei prossimi mesi e anni per rilanciare la nostra azione di rappresentanza non solo delle produzioni e degli autori e degli esercenti delle sale ma anche di quei mestieri e professionalità che lavorano nel cinema, avviando nel contempo sinergie e contaminazioni con altri settori”.