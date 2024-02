Alla Bit le 300 pagine della nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – A Milano alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) sono state svelate le 300 pagine della nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino. Il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord è stato presentato nello stand della Regione Marche suscitando notevole interesse.

Con il direttore generale Amerigo Varotti, accompagnato dai vertici dell’associazione e dallo staff, sono intervenuti l’assessore regionale Francesco Baldelli, il direttore dell’Atim Marco Bruschini e diversi amministratori dei Comuni coinvolti.

“L’Itinerario della Bellezza 2024 – ha sottolineato Varotti – si arricchisce di nuove proposte turistiche, di nuove mete e cammini per un viaggiatore che vuole scoprire territori puri e incontaminati, città d’arte e cultura, borghi di grande fascino dove accanto a una rocca o un castello c’è un teatro storico o una chiesa scrigno di bellezza”.

Un Itinerario che cresce anno dopo anno tanto che i Comuni protagonisti sono saliti a 24 Comuni con l’ingresso di Acqualagna, Borgo Pace, Carpegna e Macerata Feltria. Sarà un 2024 caratterizzato da Pesaro Capitale Italiana della Cultura di cui Confcommercio è partner. Numerose le iniziative che verranno promosse.

Tra i nuovi partner anche Il Consorzio Prosciutto di Carpegna DOP.

Tanto l’interesse suscitato e tanti i complimenti per la capacità di fare rete e i risultati ottenuti in termini di sviluppo turistico del territorio.

“Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato Varotti – dei tre giorni trascorsi alla Bit, che si conferma una vetrina molto importante e una straordinaria opportunità per incontrare operatori di settore, giornalisti e viaggiatori. Notevole l’interesse e gli apprezzamenti per l’Itinerario della Bellezza e questo non può che riempirci di soddisfazione e darci ancora più carica per un 2024 denso di impegni e progetti”.

L’Itinerario che era stato già presentato in Olanda ad Utrecht, il 5 aprile avrà una vetrina di assoluto prestigio al Senato della Repubblica

A maggio oltre alla presentazione del nuovo sito web, partirà un progetto a cui Confcommercio tiene particolarmente: Valore Bellezza. Un “cashback vincolato”: quello che il territorio concede, resta sul territorio e stimola nuovi acquisti, in una logica di valorizzazione commerciale che premia le piccole botteghe e i negozi di vicinato. Nei prossimo mesi verrà realizzata anche la nuova guida dedicata al mare Adriatico e alla riviera del San Bartolo.

E tanto altro c’è in cantiere per un 2024 all’insegna della Bellezza!

Fanno parte dell’Itinerario della Bellezza: Acqualagna, Apecchio, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Macerata Feltria, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Pergola, Pesaro, Piobbico, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro Auditore, Terre Roveresche, Urbino.

Ulteriori informazioni: confcommerciomarchenord.it/itinerario-della-bellezza