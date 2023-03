Alla Lanterna e Piccolo Mondo si esaltano i vini del territorio con Marche&Wine

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Prende il via questa settimana, con due appuntamenti imperdibili, Marche&Wine-“Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, il progetto della Regione Marche che valorizza l’enoturismo marchigiano, attraverso il mondo della ristorazione.

La Nuova Associazione Ristoratori Marche Nord di Confcommercio Pesaro e Urbino partecipa a questa iniziativa con 16 appuntamenti che si svolgeranno in tutta la provincia di Pesaro e Urbino, dalla costa all’entroterra.

Pubblicità

Si inizia giovedì 23 marzo alle ore 20,30 Alla Lanterna (strada Nazionale Adriatica Sud 78-Fano) con un menù che esalterà mare e terra. Ai commensali saranno serviti ceci e vongole, Totanino alla griglia su letto di misticanza, Tonno rosso scottato agli agretti, Bon-bon di pesce su crema di vongole, Nero e Canocchie (sformatino di riso venere-canocchie- salsa allo zafferano- ricci di mare e chips di topinambur). Si proseguirà con Cresc tajat con scampi e fave fresche, Trancio di spigola al tartufo Bianchetto e si chiuderà con Millefoglie di mela e lavanda.

I vini in abbinamento sono: “Petrignone” metodo Scacchi Az. Agr. Sbaffi, “Guerriero del mare” Az. Agr. Guerrieri, “Montis Vetuli Riesling” Az. Agr. Villa Ligi e “Maximo” Cantina Umani Ronchi. Il costo della serata è 75,00 euro (per prenotazioni telefonare allo 0721.884748).

Il giorno seguente, venerdì 24 marzo, sempre alle 20,30, Itinerario DiVino si sposterà al Piccolo Mondo di Mombaroccio (via Villagrande 175) dove la serata prenderà il via con Prosciutto gran riserva di Cinta Senese della fattoria Piccolo Mondo, Crostino con lardo speziato di Cinta Senese, Fritto in tempura di verdurine jullienne, Vellutata di ceci con olio evo, rosmarino e pane tostato. Di primo saranno serviti dei Tortelloni ripieni di ortica e ricotta, con verdurine, erbe spontanee e fiori di borragine in tempura e a seguire Girello di Vitellone bianco dell’Appennino centrale in pasticciata alla moda pesarese con erbe di campo. Per terminare Formaggio di fossa di Beltrami con amarene di Cantiano e Tortino al cioccolato con cuore morbido e salsa di vino rosso e pere angeliche.

In abbinamento saranno serviti Spumante Brut Millesimato 2018 Morelli, “Favoloso” 2019 Marche Bianco Igt Bio Az. Agr. Il Conventino, Rosso Conero 2018 Azienda Piersanti, Colli Pesaresi “Focara” 2018 Pino Nero Az. Agr. Lucarelli e Passum Igt 2018 Rosso Az. Agr. Il Conventino. Il costo ella serata è di 45,00 euro (per prenotazioni 0721.470170.

Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito dallavignaallatavola.marcheandwine.it o sui canali social Facebook e Instagram di Itinerario DiVino