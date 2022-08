Alla Rocca Malatestiana concerto dedicato a Lucio Dalla

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Grande evento per Comizi d’Amore (Voci & Evocazioni) alla Rocca Malatestiana di Fano, mercoledì 17 agosto 2022, alle ore 21,00, concerto dedicato a Lucio Dalla a dieci anni dalla sua scomparsa. Sarà Stefano Fucili, che dopo un tour nazionale, salirà sul palco con la sua band Piazza Grande composta da musicisti che hanno suonato con il cantautore Bolognese. Ad omaggiare Lucio Dalla con la presentazione del nuovo album che raccoglie canzoni originali del disco “Un uomo come te”, che sta riscuotendo un ottimo riscontro di vendite e di critica, quelle canzoni che hanno segnato il successo indimenticabile del geniale compositore musicista e cantante Lucio Dalla. Insieme a Stefano fucili ci saranno ospiti speciali, in particolare Iskra Menarini che ha accompagnato sempre il grande Lucio ottenendo un riconoscimento con alcune canzoni ormai diventate patrimonio musicale italiano, tra cui “Attenti al lupo!”, e anche gli amici di Lucio come il presidente della Fondazione Lucio Dalla di Bologna, Andrea Fiaccani, cugino del cantautore, che ha voluto partecipare a questo evento fanese insieme a Marcello Balestra, direttore artistico della casa di produzione Pressing di Lucio Dalla. Al Presidente l’artista fanese, Stefano Furlani donerà il ritratto di Lucio Dalla. L’opera verrà consegnata durante il concerto.

Sul palco, oltre a Stefano Fucili, voce e chitarra, e a Iskra Menarini voce, Carlo Simonari voce e piano, Fabrizio Bartolucci reading, Tommy Baldini chitarre, Roberto Panaroni basso, Tommy Graziani batteria, Danilo Lovino tastiere. La rassegna “Comizi d’Amore” è realizzata da RTI Fano Rocca Malatestiana in collaborazione con il Comune di Fano, Assessorato alla Cultura, con il contributo di ASET S.p.a. e Regione Marche. Informazioni e biglietti: Teatro della Fortuna di Fano, T. 0721.800750: 10.30–12.30 e 17.30-19.30 e dalle ore 20,00 il botteghino sarà attivo solo alla Rocca Malatestiana. On line è attiva la prenotazione: www.vivaticket.it

