Alla Rocca Malatestiana di Fano si inaugura la mostra “Istanti di donne – Realtà tra sogni, memoria e luce”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sabato 2 agosto 2025 nel salone delle Esposizioni della Rocca Malatestiana di Fano si inaugura la mostra di Sabine Alexandra Lindner “Istanti di donne – Realtà tra sogni, memoria e luce”. La mostra promossa dall’associazione “Il Piccolo grande Alessandro”, con il patrocinio del Comune di Fano e con la collaborazione del RTI della Rocca Malatestiana, della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano e dall’Associazione Vittime Riunite d’Italia, sarà presentata dalla critica d’arte Cecilia Casadei, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Fano Lucia Tarsi e con gli interventi di Giorgia Marcelli Presidente dell’Associazione “Il Piccolo Grande Alessandro” e del direttore artistico della Rocca Malatestiana Massimo Puliani e con la presenza di Gabriele Cirilli.

Sabine Alexandra Lindner nasce in Austria da madre austriaca di origini siciliane e padre tedesco del Mar Baltico. Un mix europeo che ha plasmato fin da subito il suo sguardo aperto e sensibile. Cresciuta in Italia, prosegue la sua formazione all’ISIA di Urbino, dove affina un linguaggio personale che unisce alla grafica il design, la ceramica, la moda ed i gioielli. Da oltre trent’anni vive e lavora nelle Marche, portando avanti una ricerca artistica che fonde tecnica e visione poetica. Le sue opere, intime e simboliche, fanno parte di numerose collezioni private in Italia e all’estero. Alla Rocca Malatestiana presenterà dieci opere di ceramica, grandi piatti realizzati con la raffinata tecnica del terzo fuoco e tele di lino allestite sotto i tigli per una narrazione visiva dove si potranno “trovare, individuare e leggere – scrive la critica Casadei – donne che sognano, attendono, donano, resistono. Donne archetipiche e contemporanee, portatrici di forza, bellezza, trasformazione “Istanti di donne” è un invito a rallentare lo sguardo e ad ascoltare. Una narrazione corale in cui la donna è origine e futuro, silenzio e voce. Un tributo alla presenza femminile come forza creativa, universale e libera. La mostra ha come obbiettivo di sostenere l’Associazione Il Piccolo Grande Alessandro, nata in memoria del figlio della Presidente, Alessandro, mancato per una grave malattia soli 6 anni.

Pubblicità

Apertura anche dopo lo spettacolo di Gabriele Cirilli in programma la sera stessa dell’inaugurazione.

La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino al 24 agosto.