All’assessore Castelli il rilancio turistico culturale ed economico delle zone del sisma

Regione Marche – E’ l’assessore alla Ricostruzione e al Bilancio Guido Castelli il rappresentante scelto dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province-Comuni nell’ambito della Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. La Cabina di regia, istituita nel 2019, ha il compito di definire il programma di sviluppo volto ad assicurare, nell’ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l’incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini.

“La ricostruzione fisica dei nostri borghi – afferma Castelli – non ha senso se non è abbinata al rilancio economico e sociale del territorio. Essere presenti nella Cabina di regia è dunque particolarmente importante perché ci consente di presidiare tutti gli aspetti connessi alla ricostruzione”.

La Cabina di regia è composta da: un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente; un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione; nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico; un rappresentante del Ministro della transizione ecologica; un rappresentante del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; un rappresentante del Ministro del turismo; un rappresentante del Ministro della cultura; un rappresentante della Conferenza Unificata.