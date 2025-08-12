All’interno del Pesaro Challenge arriva il “GALA dello Sport”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Una serata di emozioni, campioni e divertimento nel cuore della città. Domenica 31 agosto, dalle ore 20.30, il palco centrale della Palla di Pomodoro si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, pronto per ospitare il “GALA dello Sport” che sarà uno degli appuntamenti clou del Pesaro Challenge, la manifestazione di tre giorni organizzata dall’ASD Escudo e affiliata ad ASI Comitato Regionale Marche, dedicata a far conoscere e valorizzare le realtà sportive del territorio in vista della nuova stagione. Sul palco si alterneranno ospiti d’eccezione provenienti dal mondo dello sport locale, regionale e nazionale: atleti, tecnici e rappresentanti di discipline diverse, pronti a raccontare le proprie storie, i traguardi raggiunti e i progetti futuri. Durante l’evento si alterneranno tantissime voci e storie di dirigenti appartenenti a diverse realtà del territorio: Megabox Volley, VL Basket Pesaro e la squadra dei Canottieri di Pesaro, oltre a Fabio Luna in rappresentanza del CONI Marche, Angelo Spagnuolo per Panathlon e Ario Costa per Confartigianato.

Un’occasione unica, quindi, per incontrare dal vivo le eccellenze sportive e scoprire la ricchezza e la varietà delle attività presenti sul territorio.

Pubblicità

“Con grande orgoglio” – spiega l’organizzatrice Rachele Pacifico – “quest’anno presenteremo per la prima volta il “Gala dello Sport” , un evento che celebra non solo il talento e la passione degli atleti, ma anche il prezioso lavoro delle società sportive e delle tante personalità che ogni giorno contribuiscono alla crescita dello sport nel nostro territorio. Pesaro (Città Europea dello Sport) si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la promozione dei valori sportivi: l’impegno, il rispetto, l’inclusione e la determinazione. Vuole essere un momento di festa, ma anche di riconoscimento verso chi, attraverso lo sport, costruisce comunità, educa le nuove generazioni e rappresenta l’eccellenza dentro e fuori dal campo.”.

“L’evento” conclude Francesco Troiani, co-organizzatore dell’evento “rappresenta il momento conclusivo del Pesaro Challenge, kermesse che dal venerdì alla domenica anima la città con dimostrazioni, prove aperte e incontri dedicati alle discipline più diverse: dal calcio alla danza, dalle arti marziali al fitness, fino alle attività outdoor e acquatiche. Un vero e proprio “villaggio dello sport” aperto a tutti, pensato per avvicinare la comunità alle associazioni e prepararsi insieme alla ripartenza di settembre”.

Una serata per celebrare lo sport in tutte le sue forme, tra applausi, racconti e un pizzico di ironia perché a rendere la serata ancora più frizzante ci penserà Bicio, amatissimo comico pesarese, che con le sue battute e le immancabili barzellette regalerà momenti di leggerezza e sorrisi tra un intervento e l’altro.

L’ingresso alla serata sarà gratuito, con appuntamento dalle ore 20.30. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’organizzazione tramite i canali social dell’evento.