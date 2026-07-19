Alluvione, a Senigallia la consegna delle autovetture donate ai comuni colpiti

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Senigallia (AN) – Si è svolta questa mattina a Senigallia, in Piazza Garibaldi, la cerimonia di consegna delle auto acquistate grazie ai fondi raccolti da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, destinate ai Comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 2022 e 2023. La cerimonia rappresenta una tappa del percorso di solidarietà che ha visto collaborare istituzioni, organizzazioni sindacali e sistema produttivo regionale a sostegno delle comunità marchigiane colpite dalle emergenze alluvionali. Le autovetture sono state acquistate grazie alle risorse raccolte attraverso una sottoscrizione promossa da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, che ha consentito di destinare oltre 800 mila euro ai territori interessati.

Erano presenti gli assessori Giacomo Bugaro e Paolo Calcinaro, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, padrone di casa, insieme ai Sindaci e amministratori dei Comuni beneficiari della donazione, il commissario straordinario Stefano Babini, il presidente della provincia Daniele Carnevali, il vescovo di Senigallia monsignor Francesco Manenti, Marco Ferracuti, segretario generale Cisl Marche, Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, Daniele Boccetti rappresentate della segreteria regionale Cgil Marche, Andrea Morbidelli, presidente Ance Ancona e vicepresidente di Confindustria Ancona, il rettore dell’Univpm Enrico Quagliarini, numerosi consiglieri regionali e rappresentanti delle sigle sociali.

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La Regione Marche tramite la Struttura del Commissario Straordinario ha svolto il ruolo operativo nella gestione dell’intervento, curando le procedure necessarie all’utilizzo delle risorse, l’espletamento della gara pubblica e l’acquisto dei veicoli destinati agli enti locali. Una iniziativa importante di concreta solidarietà e azione di vicinanza ai territori colpiti dalle alluvioni, rafforzando il patrimonio di collaborazione e solidarietà che caratterizza la comunità marchigiana. L’evento è stato occasione per condividere con le comunità locali il risultato di un percorso che ha trasformato un gesto di solidarietà collettiva in strumenti operativi a servizio dei territori.

Le autovetture sono state assegnate ai Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Ostra, Ostra Vetere, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli, Acqualagna, Cagli, Cantiano, Fano, Frontone, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pergola, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Serra Sant’Abbondio e Urbino.