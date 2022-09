Alluvione: annullati gli eventi in Piazza di Miss Italia

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Dopo l’alluvione che ha colpito drammaticamente la provincia di Pesaro e Urbino e quella di Ancona, di concerto con il Comune di Fano e la Regione Marche, abbiamo deciso senza esitazioni di interrompere ogni manifestazione ed evento di piazza programmato per la giornata di oggi. Siamo scossi e addolorati per ciò che è accaduto in questa meravigliosa regione. Non potevamo far finta di nulla, Miss Italia è vicina ai territori flagellati dal maltempo e a tutto il popolo marchigiano”.

Così la patron del Concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani, nell’annunciare la sospensione di ogni iniziativa pubblica programmata per la giornata odierna.

Pubblicità

Si unisce alle parole di Patrizia Mirigliani il sindaco di Fano: “Purtroppo – afferma Massimo Seri – le trasformazioni climatiche degli ultimi anni stanno creando sempre più disastri ed emergenze. Facciamo un passo indietro nel rispetto delle famiglie provate dalla tragedia, perché è proprio in questi momenti che bisogna essere uniti e vicini ai cittadini”.

E il vicepresidente della Regione, Mirco Carloni, che aveva fortemente voluto le prefinali di Miss Italia a Fano, conclude: “In un momento così terribile per la nostra regione e per le province di Pesaro Urbino e Ancona, annullare la giornata odierna di Miss Italia in programma Fano mi sembra il minimo che si potesse fare. Ora è il momento di essere tutti uniti per affrontare una situazione così drammatica. Come Regione sosterremo con ogni mezzo le nostre comunità colpite da un’alluvione senza precedenti”.

Intanto, in queste ore, stanno arrivando a Fano quasi 200 miss provenienti da tutte le regioni italiane. Domani inizieranno le selezioni a porte chiuse, mentre il programma delle prefinali dei prossimi giorni sarà ridefinito una volta effettuate le valutazioni del caso.