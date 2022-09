Alluvione, aperta raccolta fondi Confcommercio Marche Nord

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Confcommercio Marche Nord è vicina alle popolazioni, alle imprese ed alle Amministrazioni dei Comuni colpiti dalla potente alluvione che nelle scorse ore ha devastato interi territori, borghi e città distruggendo fabbricati, attività commerciali ed imprese ed infrastrutture. La nostra solidarietà va innanzitutto alle famiglie delle vittime e quindi a tutti coloro che hanno subito ingenti danni. Confcommercio Marche Nord è particolarmente vicina alle imprese dei territori colpiti. Garantiamo, per questo, il nostro impegno per far ripartire l’economia locale con ristori alle imprese ed alle popolazioni. Per questo attiviamo una raccolta fondi che, in collaborazione con le amministrazioni ed autorità, aiuterà le imprese a riaprire e i cittadini a tornare alla normalità. Sarà in totale trasparenza e comunicheremo singoli importi e destinazione finale dei fondi, passo dopo passo.

L’Azione di Confcommercio si articolerà in tre fasi:

1) raccolta fondi nazionale per aiuto imprese e cittadini;

2) presenza sul territorio dello staff di Confcommercio e coordinamento con gruppi di volontari per aiutare fisicamente le popolazioni ed i Comuni (dal portare acqua potabile a spalare fango, ad assistenza agli anziani e famiglie);

3) quando l’emergenza sarà passata, organizzazione di eventi che permettano a turisti e cittadini di conoscere le località maggiormente colpite dall’alluvione e supporto all’economia locale.

Azione CONCRETE, nessuno slogan. Confcommercio dal 15 settembre ha le mani “sporche di fango”.

IBAN: IT79P0899513300000000002560

c/o Riviera Banca intestato a Confcommercio Pesaro e Urbino

CAUSALE: alluvione Marche Nord

oppure

Paypal: segreteria@ascompesaro.it

tasto “invia” o “invia denaro”

CAUSALE: alluvione Marche Nord

Direttore generale Amerigo Varotti – Vicedirettore Agnese Trufelli