Alluvione del 2024, San Costanzo tra i territori beneficiari dello stato di emergenza

0 Condividi Facebook Twitter

San Costanzo (PU) – “Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Costanzo, un profondo ringraziamento al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, alla sua Giunta, al Governo guidato dalla Presidente Giorgia Meloni e al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci per aver incluso il nostro Comune tra i territori beneficiari dell’estensione dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche a settembre 2024”.

A parlare è il sindaco di San Costanzo, Domenico Carbone, a seguito del provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri, che prevede anche lo stanziamento di ulteriori fondi per interventi urgenti e per i primi ristori. “Ringrazio in particolare il vicecommissario per l’alluvione Stefano Babini, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano e il sottosegretario Lucia Albano per il costante impegno dimostrato e la sinergia efficace tra le istituzioni, che ha permesso di portare risultati tangibili anche per il nostro territorio.

Pubblicità

Finalmente, grazie alla determinazione del Governo Meloni e alla guida concreta del Presidente Acquaroli, lo Stato torna ad essere presente nei territori. La gestione dell’emergenza non è più lasciata al caso: oggi il ripristino dei danni e la messa in sicurezza avvengono con pragmatismo, tempestività e una visione chiara. È la dimostrazione che quando le istituzioni lavorano insieme, i cittadini non vengono lasciati soli”, conclude Carbone.