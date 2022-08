Alma Juventus vicina al podio con Sgherri e Tesei, nuovo successo per la Esposto Giovanelli

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Tris sfiorato d’un soffio per Giacomo Sgherri, che a Pergine Valsugana (TN) stava per regalare un’altra vittoria alla SCD Alma Juventus. Sarebbe stata la terza stagionale per il giovane portacolori degli Allievi del DS Filippo Beltrami, impegnati in Trentino in una competizione con 90 corridori al via chiamati ad affrontare un percorso di 68 km che si snodava anche per le strade di Levico Terme, Borgo Valsugana e Scurelle con arrivo in salita a Nogarè.

La gara non ha regalato spunti particolari fino a 2 km dal traguardo, quando sono iniziati i primi allunghi con un gruppo composto da una cinquantina di elementi. Sul finale Giacomo Sgherri ha provato a staccare tutti, ma nei metri conclusivi è stato preceduto da Elia Andreaus della Veloce Club Borgo Valsugana (TN), Franco Cazzarò della SC Torrile (PR) e Lorenzo Basso della Ciclistica Bordighera (IM) incamerando una comunque positiva quarta posizione. Sfortunato il compagno di squadra Diego Pierini, ritiratosi per una foratura, rispettivamente trentaquattresimo e trentacinquesimo Luca Nicoloso e Diego Tinti.

Stesso piazzamento ai piedi del podio per Edoardo Tesei, quarto tra gli Esordienti, DS Matteo Carboni e Gabriele Gorini, 2° Anno a Villafranca di Verona su 74 partenti. In una corsa piuttosto veloce, come testimoniano i 37,4 km/h circa di media, la pattuglia fanese è sempre stata molto attenta controllando agevolmente ogni tentativo di fuga. Si è così giunti compatti alla volatona decisiva, nella quale Matteo Ghirelli della Forlivese l’ha spuntata davanti a Cristian Mazzoleni della Pedale Brembillese (BG), a Domenico Veropalumbo della GB Junior Team (MI) ed al succitato Tesei.

Più dietro gli altri in maglia arancio-aragosta, ovvero Mirko Sgherri, Alessandro 1Baldelli, Tommaso Arduini e Tommaso Buscaglia. Ha invece riportato un altro successo Letizia Esposto Giovanelli, che ha trionfato tra le G6 dando lustro ai Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini partecipanti in assetto rimaneggiato dalle assenze all’appuntamento di San Bernardino di Lugo (RA). In questa categoria sono arrivati anche l’argento di Riccardo Agostini tra i G5, il bronzo di Davide Giannetti tra i G3 ed il quarto posto di Davide Sdruccioli tra i G6.

