Amerigo Varotti di Confcommercio: ‘Passaggi Festival è una risorsa per Fano e per il turismo’

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il Direttore Generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, interviene sulla notizia riguardante l’evento fanese Passaggi Festival 2023.

“Leggo sulla stampa l’intervento del Direttore del Passaggi Festival, Giovanni Belfiori, che si dice disponibile a valutare l’opzione di spostare in altro comune il prestigioso festival letterario. Dipendesse da noi – sottolinea Amerigo Varotti – faremmo di tutto per mantenere a Fano questa importante manifestazione, rilevante dal punto di vista culturale e turistico. Ricordo che Confcommercio ha sempre creduto in questo festival che ha sponsorizzato nelle prime edizioni quando erano pochi a credere nella validità della proposta culturale. Ricordo gli incontri in Confcommercio con Giovanni e Carnaroli per trovare le soluzioni economiche per far decollare a Fano il Festival. Ed ora la Città, la Provincia, non può permettersi di perdere il “problema” Passaggi Festival. Per cui, Giovanni, ‘non ti curar di loro ma guarda e…va avanti’”.

Pubblicità